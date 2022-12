Reportan en Tabasco la detención de presuntos homicidas de migrante de Yucatán

Autoridades de Tabasco habrían detenido la madrugada de ayer a los dos presuntos asesinos del migrante yucateco José Alfonso C. R., quien fue ultimado el pasado martes 29 de noviembre cuando regresaba a Yucatán por carretera.

De acuerdo con medios tabasqueños, ayer se realizó la captura de los presuntos delincuentes mediante una operación sorpresa, pues los ahora detenidos se encontraban escondidos en un domicilio particular de Nuevo Centla.

Vecinos reportan la detención de los presuntos asesinos de un yucateco en Tabasco

Sobre el hecho, la Fiscalía estatal ha guardado hermetismo. Son los vecinos de la comunidad quienes dieron a conocer detalles de la captura. Los testigos indicaron que fue como a las 2:30 de la mañana de este miércoles que arribaron alrededor de seis camionetas con elementos de la policía fuertemente armados, quienes de inmediato ingresaron a un domicilio particular, logrando la detención de Andrés y Celso, los cuales fueron trasladado a las oficinas de la Fiscalía en la Ciudad de Frontera, Tabasco.

Se espera que los detenidos sean trasladados a la ciudad de Comalcalco, Tabasco, para que un Juez determine su presunta responsabilidad en los delitos de robo y homicidio con violencia en despoblado

José Alfonso C., R., de 48 años de edad, fue ultimado sobre la carretera Federal Costera Circuito del Golfo 180 kilómetro 96, por la comunidad de Nuevo Centla. El crimen ocurrió durante los primeros minutos del martes, cuando el yucateco oriundo de Oxkutzcab viajaba en una camioneta color gris marca Toyota Highlander, con placas de circulación 156-KVD de Oregón, Estados Unidos, de donde era resiente.

Migrante asesinado, de Oxkutzcab

Los familiares revelaron que José tenía planes de pasar la Navidad con su mamá en Oxkutzcab, pues hace un año que no la había visto, además de que el hombre soñaba con construirle una casita y cocinar juntos. Era soltero, se dedicaba al ramo de construcción y sus familiares lo consideraban ''un amor de persona''.

Sus parientes dijeron que ellos sabían que estaba en peligro pues les hizo una llamada momentos antes de ser asesinado a machetazos. Narraron que el lunes de la semana pasada, cuando estaba en camino rumbo a Yucatán, poco después de las 10 de la noche él estaba hablando por teléfono con su mamá y en un momento se le ponchó una llanta.

Descendió del vehículo y fue cuando se dio cuenta que se acercaban unos tipos sospechosos. Logró decirle a su mamá "creo que me van a asaltar". El teléfono quedó encendido y su madre escuchó que le decía a los asaltantes "No me mates, vengo a ver a mi mamá que está enferma", mientras que los asaltantes respondieron: "Wey no corras, no te vamos a matar", mientras sus familiares desesperados encontraban la forma de comunicarse con la policía y llamaron al 911.

Pero fue hasta el día siguiente que viajaron y ahí se enteraron que lo habían asesinado en Centla, Tabasco. Sus agresores le propinaron dos machetazos en la cabeza, lo desnudaron y lo maltrataron, además se llevaron todas sus pertenencias.