Trágico fin para un trabajador de limpieza en la carretera; conductor ''no lo vio'' a tiempo

Mauricio Can

TIXPÉUAL.- Santiago N. C. no logró terminar su trabajo quitando la maleza de un terreno, pues fue atropellado por un conductor que al parecer no lo vio parado en la orilla de la carretera. El trabajador perdió la vida en el lugar.

Los hechos se registraron la mañana del jueves en la carretera Tixpéual-Mérida, a pocos metros del arco de bienvenida de Tixpéual. Santiago era un empleado del Ayuntamiento que limpiaban de maleza el lugar.

El personal de la dirección de Aseo Urbano del Ayuntamiento de Tixpéual, desmalezaban, podaban y limpiaban la entrada del municipio, razón por la que Santiago, de aproximadamente 60 años de edad, se encontraba en la orilla de la carretera barriendo el zacate que la desbrozadora dejó, cuando fue atropellado por una camioneta de la empresa Canteras Creativas, conducida por Marco A.B.N., de 23 años, originario de Ticopo.

Sus compañeros que también se encontraban a un costado de la carretera, afirmaron que solo escucharon el fuerte golpe y al intentar ayudarlo vieron que ya no se movía.

El conductor de la camioneta detuvo la marcha pocos metros después para hacerse responsable del hecho.

Al lugar llegaron elementos de la dirección de Seguridad Pública de Tixpéual, agentes de la Policía Estatal de Investigación y el Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver.

Los compañeros del occiso quedaron conmocionados e incrédulos por lo ocurrido.