Reportan utilidad de $11 mil de $4 millones en Tizimín

TIZIMÍN.— Aunque la pasada feria de Reyes registró un ingreso de poco más de 4 millones de pesos, autoridades municipales reportaron ayer durante el informe económico una utilidad en bancos de $11,534.05.

Fue en una sesión de cabildo dónde el alcalde Pedro Couoh Suaste realizó el desglose de los recursos que ingresaron por derecho de piso, cobro en estacionamientos públicos, baños, permisos al ambulantaje entre otros.

Altos costos de mantenimiento

También dieron a conocer los gastos de operación por concepto de eventos que se contrataron, compra de artículos de limpieza, nómina eventual, renta de baños portátiles, servicios de imprenta entre otros lo que al final género un gasto total de 2 millones 921 mil, 736.49 pesos

Sin embargo el concepto más significativo que reportaron fue lo que se invirtió en mantenimiento de infraestructura en el recinto ferial que fue de 1.5 millones de pesos.

Por lo que al final el primer edil informo que se tiene en existencia en bancos la cantidad de $11,534.05 pues en esta feria hubo más gastos que se destinaron para la expo en reparaciones, mantenimiento y adquisición de nuevos equipos para el buen funcionamiento del recinto ferial.

Regidores del PRI desaprueban informe

El tan esperado informe de la feria no fue aprobado por los regidores del PRI y hubo cuestionamientos por parte de la regidora Margarita Pérez Alamilla al preguntar por qué motivo no se encontraba en la sesión de cabildo el administrador de la feria, Martín Alamilla Alcocer, a lo que el alcalde le respondió que no era necesario pues estaba presente la primera autoridad y si tenía dudas del balance las podía plantear y se le respondían.

Los regidores de oposición manifestaron su postura en contra en sus cuentas de Facebook dónde publicaron: “El día de hoy tuvimos sesión de cabildo, donde se analizó la cuenta pública y se sometió a aprobación, cosa que los regidores del PRI no aprobamos”.

“Posteriormente el alcalde presentó un somero informe de la Feria Tizimín 2022 reportando una utilidad con existencia en bancos de $11,534.00. Hecho inédito en todas las administraciones municipales; cabe aclarar que el administrador de la feria el Sr. Martín Alamilla Alcocer no estuvo presente en dicha sesión.

“Así mismo les comentamos que la bancada del PRI tampoco aprobó el Informe”, se describe en el comunicado.— WENDY UCÁN CHAN