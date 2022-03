Empleados del Ayuntamiento de Tizimín temen represalias

TIZIMÍN.— Los dirigentes del sindicato de la CROC, pertenecientes al departamento de Servicios Públicos Municipales, decidieron no asistir los sábados a trabajar porque no tendrán un pago por laborar ese día y esperan que el alcalde Pedro Couoh Suaste no tome represalias.

El secretario general del sindicato de empleados municipales, Felipe Canché Uh, explicó que el primer edil los recibió el pasado miércoles por la tarde, pero el edil siguió en la postura de que los trabajadores deberán laborar los sábados.

“Le propusimos que, así como dice que es voluntario, que al menos una vez al mes nos organicemos y ayudemos, pero no quiso”, dijo.

En la reunión estuvo acompañado por los integrantes de su directiva y la delegada de la CROC en el municipio, María Nelva Puc Sulú.

Canché Uh indicó que después se reunió con los trabajadores y la mayoría decidió no ir a laborar todos los sábados porque “lo harían como servicio social”, es decir, sin pago adicional.

Aclaró que tampoco puede obligarlos a acudir, y los que no vayan, existe el compromiso del alcalde de que no habrá represalias.

El dirigente dijo que le informó a Couoh Suaste de la decisión de los trabajadores y él estuvo de acuerdo con que no se les puede obligar.

Pero, agregó, esperarán a cobrar su sueldo el viernes para ver si no les aplican alguna sanción.

Por su parte, Nelva Puc Sulú dijo que los trabajadores estarían de acuerdo con ir sin goce de sueldo los sábados si fuese parejo la petición de ayuda del primer edil, pues señaló que los del área del sistema de agua potable gozan de mejores prestaciones y sueldo y a ellos no les piden su colaboración para laborar los sábados.

Agregó que el alcalde no ha querido hablar sobre el despido injustificado de cuatro afanadoras, tres de ellas con 12 años de labor y una con 16 años de servicio en el Palacio Municipal.

Leydi Guadalupe Cárdenas Polanco, una de las afectadas, explicó que tiene una hija con discapacidad que depende solo de ella.

“Si no me regresa el trabajo, que nos liquide para ver a qué dedicarnos para obtener algunos ingresos”, señaló.— Isauro Chi Díaz