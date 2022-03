En Yucatán encuentran a niño desaparecido en Chetumal

MÉRIDA.- Un niño de cinco años de edad que desapareció el sábado pasado en Chetumal, Quintana Roo, fue hallado la madrugada de hoy martes 22 de marzo en Tzucacab.

El hecho lo dio a conocer la Fiscalía General de de Quintana Roo a través de un comunicado, donde señaló que Ángel Manuel P.G. fue hallado sano y salvo en dicha localidad.

Alerta Amber por niño desaparecido en Chetumal

La búsqueda del pequeño comenzó el 19 de marzo cuando se inició la carpeta de investigación y se activó una Alerta Amber para su búsqueda y localización. Finalmente se supo que el niño estaba en Yucatán, a donde se trasladaron agentes quintanarroenses, quienes con sus homólogos yucatecos ubicaron al infante.

Extraoficialmente se sabe que una persona fue detenida. Sería esta quien confesó que trasladó al menor con otro familiar a Tzucacab, con el argumento de que era víctima de violencia por parte del papá. La Fiscalía continúa con las investigaciones, por lo que Ángel Manuel quedará bajo el resguardo del DIF estatal.





La #FGEQuintanaRoo confirma que -la madrugada de este martes- personal de la #PDI adscrito a Chetumal localizu00f3 sano y... Posted by Fiscalu00eda General del Estado de Quintana Roo on Tuesday, March 22, 2022

¿Cómo desapareció Ángel Manuel en Chetumal?

Cabe mencionar que la desaparición del niño fue reportada por su padre, con quien vivía, pues se encuentra separado de la madre desde hace cuatro meses. La mujer también participó en las labores de búsqueda. Víctor Poot relató que el el sábado salió a trabajar como albañil a las 8 de la mañana. "No había pasado ni una hora desde que me fui cuando me dijeron que mi hijo había desaparecido y me regresé de volada”, dijo en entrevista con medios de Quintana Roo.

#CHETUMAL ud83dudd34 | CONTINu00daA LA Bu00daSQUEDA DE ANGELITO, TIENE 5 Au00d1OS. Entrevista con el papu00e1 y la mamu00e1 del pequeu00f1o.El menor... Posted by UrbanoZ Noticias on Sunday, March 20, 2022

De la misma forma relató, que el pequeño se quedó a cargo de la esposa de su abuelo mientras este salió a comprar. Fue entre las 8:30 y las 9 cuando el menor desapareció. La casa donde estaba "Angelito" se ubica en la calle Otilio Montaño entre Chetumal y Polyuc de la colonia Lázaro Cárdenas. Familiares y ciudadanos comenzaron con la difusión en redes sociales. También pegaron carteles en las calles.

Intentan linchar a la abuelastra del niño en Chetumal

El domingo llegaron al lugar binomios caninos para intentar ubicar el rastro del pequeño. El lunes un grupo de personas se manifestó frente al predio de un familiar de la abuelastra del niño, a quien señalaban de estar relacionada con la desaparición.

La mujer fue trasladada en calidad de presentada a las instalaciones de la Fiscalía para evitar un linchamiento. El abuelo también fue retenido para rendir declaración. Finalmente se descartó que tuvieran relación con la desaparición. También hubo protestas en las instalaciones de la Fiscalía.

*ACTUALIZACIu00d3N* La #FGEQuintanaRoo informa que este martes, la Vicefiscal en Chetumal Estela Labastida, se reuniu00f3 con... Posted by Fiscalu00eda General del Estado de Quintana Roo on Tuesday, March 22, 2022

Finalmente, la Fiscalía confirmó que el menor estaba bajo la custodia del Estado a través del DIF Quintana Roo. Además, la Fiscalía informó en un mensaje de redes sociales, que la Vicefiscal en Chetumal, Estela Labastida, se reunió con los familiares del menor de iniciales A. M. P. G. a quienes les informó que fue localizado sano y salvo.