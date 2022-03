No hubo falta de respeto a símbolos patrios: Pedro Couoh Suaste

TIZIMÍN.- El alcalde tizimileño Pedro Couoh Suaste pidió aclarar que sí se descubrió la cabeza en señal de respeto durante los honores a la Bandera en la pasada ceremonia con motivo del aniversario del natalicio de Benito Juárez, contra lo que se publicó en la columna Plaza Grande.

En alusión a las prendas que acostumbra usar incluso en interiores contraviniendo algunas normas de etiqueta e imagen institucional, el presidente municipal manifestó que "efectivamente, siempre me verán con botas y sombrero", pues es un estilo que ha adoptado.

"Incluso, no me afecta que critiquen mi vanidad; que si soy vanidoso, lo soy, pero no estoy de acuerdo con que señalen que no respeto al Lábaro Patrio", expresó Couoh Suaste.

El alcalde proporcionó una fotografía en la cual aparece sin sombrero en el momento en que saluda a la Bandera.

Autoridades municipales en los honores a la Bandera durante la ceremonia por el aniversario del natalicio de Benito Juárez

"No quiero que piensen que soy un irrespetuoso, mucho menos con los símbolos patrios, porque como primera autoridad estoy obligado a dar el ejemplo", puntualizó Pedro Couoh Suaste.