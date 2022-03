El mal tiempo no impide que llegue el “Carnival”

PROGRESO. – El “norte” que azotó ayer paralizó la actividad pesquera y obligó a suspender maniobras en la terminal remota, pero no impidió el arribo del crucero “Carnival Valor”, que llegó procedente de Cozumel.

La nave de recreo atracó una hora antes que la Capitanía Regional de Puertos cerrara el canal de navegación del puerto de altura a causa de los fuertes vientos y marejadas. El “ Valor” arribó a las 6:30 de la mañana, cuando aún no se sentía el mal tiempo. — GABINO TZEC VALLLE

El canal de navegación es usado por los barcos graneleros, petroleros, cruceros y otros que transportan contenedores. Una vez que esa instalación portuaria es cerrada a la navegación, los puertos quedan cerrados para los barcos mayores.

A las 8:30 de la mañana, debido a que soplaban rachas de vientos del “norte” que alcanzaban los 50 kilómetros por hora, lo que representaba riesgo para las maniobras marítimas, la Capitanía Regional de Puertos ordenó el cierre del canal de navegación.

El crucero ya estaba atracado, se programó su salida para las cinco de la tarde con destino a Estados Unidos, se indicó en fuentes marítimas que no tendría problemas para zarpar debido a que cuenta con equipo automatizado para realizar esas maniobras.

El “Carnival Valor” trajo a bordo a 2,841 pasajeros, pero debido al mal tiempo, mar picado, lluvias, ventisca de arena, fueron pocos los pasajeros que desembarcaron para recorrer la ciudad y el malecón, algunos turistas cubiertos con impermeables recorrieron la playa y otros el centro de la ciudad, pero no gastaron ni consumieron bebidas ni alimentos.

Para los prestadores de servicios, en especial meseros, fue un mal día de crucero, no colocaron sombrillas y camastros, pues de antemano por el mal tiempo no llegarían pasajeros a la zona turística. El tianguis artesanal no se instaló.

Hoy viernes se espera el arribo del crucero “Adventure of the Seas”, llegará directo de Galveston y debe traer a bordo a unos 2,500 pasajeros. El sábado, también de Galveston, es esperado el “Seven Seas Mariner” que traerá a unos 600 turistas.

La pesca se mantiene paralizada, los puertos serían reabiertos hasta hoy viernes, pero debido al mar de fondo causado por el “norte”, sería el sábado cuando los ribereños salgan a pescar.