Tizimileña da su nombre a parque

TIZIMÍN.— Autoridades municipales encabezadas por el presidente municipal Pedro Couoh rindieron un merecido homenaje a la maestra Jane del Socorro Metri Couoh, develando la placa del parque del fraccionamiento San José Nabalam, que ahora ya lleva su nombre.

Esta emotiva ceremonia se llevó a cabo la tarde de este martes, donde además estuvieron presentes la Presidenta del DIF Gabriela Mézquita Alonzo, el secretario de la comuna Javier Portillo Vergara y demás regidores, así como la familia de la homenajeada.

En palabras de bienvenida, la presidenta del DIF, Gabriela Mezquita Alonzo señaló; “Gracias a la familia de la maestra Jane por prestárnosla con su presencia, quien ha dejado una gran huella con su trabajo, sentimos mucha admiración por ella, que en sus años, en su edad, su preparación, sus estudios, sobre todo su perseverancia y su disciplina ha dejado huella hasta el día de hoy y por eso nos permitimos reconocerle, hoy sentimos una gran cariño por usted maestra por la mujer que ha sido, por las enseñanzas que ha dejado en muchos”.

En su intervención del primer edil brindo un merecido reconocimiento a su trabajo, vida y obra: “Una gran mujer que ha dejado profunda huella en la educación, nuestro agradecimiento y reconocimiento por su valiosa aportación a la formación educativa de los tizimileños”.

“Gracias maestra no solo por su trabajo, vida y obra, sino por guiar a la sociedad por el camino correcto, que a la larga siempre resulta beneficioso para uno mismo y para la sociedad; hoy este parque lleva su nombre, marcando historia para Tizimín, así que invito a los ciudadanos a cuidar este espacio recreativo porque es de todos”. Pido a Dios que le permita muchos años más con salud y que pueda disfrutar a su familia y de esta manera se le pueda pagar un poquito de lo mucho que nos dado”, concluyó.

En palabras de la homenajeada, agradeció al alcalde Pedro Couoh Suaste y a su equipo de trabajo, por la iniciativa que tuvieron de imponer su nombre en el parque, “para mí fue una grata sorpresa el que el presidente me haya designado como Maestra Primordial de este año 2022, fue lo que nunca me había imaginado, ustedes saben que fueron 57 años de mi vida que dedique a la niñez y adolescencia de Tizimín , no tuve buena fama todos decían que era una maestra muy estricta, exigente, pero lo hacía para que mis alumnos fueran más responsables con sus estudios, tuvieran mejores deseos de superación, profesionalismo, al contrario, los aconsejaba, agradezco mucho a las autoridades por la iniciativa que tuvieron por mi porque son muchos maestros que dan mucho por sus alumnos, por la preparación de sus tizimileños”.

Por último; felicitó a los habitantes del fraccionamiento por el espacio recreativo con la que hoy cuentan: “les pido que le den el mejor uso posible, que siempre lo tengan limpio, como se les está entregando, porque es nuestro”, puntualizó.