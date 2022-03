Valladolid: Policías toman asueto porque no les pagan

VALLADOLID.— Policías Municipales manifestaron su molestia porque el ayuntamiento se niega a pagarles por haber laborado el pasado 21 del presente, el cual fue día inhábil, incluso dicen que nunca les pagan, por lo que el pasado lunes varios de ellos no salieron a trabajar, pero ahora temen que haya alguna represalia, según exponen temerosos.

Aunque mucha gente no lo percibió, un gran número de agentes municipales no salió a trabajar, algunos dijeron que porque era su día de descanso, pero luego se averiguó que fue porque no les quieren pagar su día inhábil, por lo que decidieron no salir a las calles.

Algunos policías sí salieron a trabajar

Sin embargo otro grupo de agentes sí salió sin problema, que porque ya están acostumbrados a trabajar de manera normal los días inhábiles sin que les paguen ese día, ya que su quincena les llega normal.

Comentaron que desde hace años, al menos uno de ellos que dijo tener más de 10 años en la corporación, aseguró que él fue trabajar como siempre, pues ya están acostumbrado a que no le paguen días inhábiles, “si te tocó descansar normalmente, descansas, pero si no, trabajas sin pago adicional".

Ayuntamiento no reconoce ese día como inhábil

Expresaron que el ayuntamiento no respeta la ley en ese aspecto, no les reconoce el día inhábil, incluso el 25 y 31 de diciembre de cada año se ponen de acuerdo para determinar que un grupo labora primero y luego el otro a la semana siguiente, sin que se reconozca económicamente a los que laboran.

Recordaron que el pasado lunes 21 un grupo de agentes no salió a trabajar, pero ahora no se sabe si habrá alguna represalia en su contra, solo están esperando que llegue la quincena para saber si les descontarán el día no trabajado o se procederá de otra manera en contra de quienes decidieron no laborar.

Insisten en que el ayuntamiento no les quiere pagar su día inhábil a quienes sí trabajaron de manera normal, lo cual los mantiene molestos, pero hay que esperar la llegada de la quincena para saber lo que pasará.