Discuten por $250 en calles de Motul

MOTUL.— Un motuleño y un cancunense discutieron por $250 anteayer sábado a las 6 p.m. en una calle del centro de la ciudad; dos mujeres policías detuvieron al primero luego que su compañero de cuarto lo acusó de robo.

Según se averiguó, “Santiago” dijo que es originario de Cancún, llegó a esta ciudad tras conocer a una motuleña, perdió su empleo hace poco, que solo le quedaban esos $250, que no tenía “ni para el mototaxi”, y “lo mandé a comprar pollo, pero no compró nada y no me quiso devolver el dinero”.

El motuleño, conocido bebedor consuetudinario, con voz barrida negó tener el dinero y afirmó no haberle quitado nada a nadie.

Al ver que no llegaban a un arreglo, las policías detuvieron al ebrio, quien apenas podía ponerse de pie, por alterar el orden público.

El cancunense no supo su dirección y le preguntó a su compañero de cuarto, quien no pudo responder.— M.C.P.