''Los permisos son una farsa'': Disputa por un proyecto turístico en El Cuyo, Yucatán

TIZIMÍN.— El lío por la construcción de un complejo turístico en el puerto de El Cuyo comienza a tener un giro político, pues ayer lunes hubo una confrontación entre el alcalde panista Pedro Couoh Suaste y el exalcalde interino Reyes Aguiñaga Medina, del PRI.

Por un lado, Couoh Suaste alegó que el Ayuntamiento no autorizó la construcción de ese complejo habitacional, en tanto que el priista dijo que él no tenía conocimiento de los oficios de uso de suelo y la construcción e, incluso, la firma no es de Grissel Castillo Puc, quien fue directora de Obras Públicas.

El exalcalde interino convocó a una reunión ayer a las 11 de la mañana en el Palacio Municipal, para aclarar las acusaciones en su contra.

Sin embargo, solo llegó un grupo de seis personas, al que Couoh Suaste le mostró el expediente de ese proyecto.

¿Por qué la disputa en El Cuyo?

Aguiñaga Medina, la comisaria Neidy Puc Gil y otros vecinos del puerto llegaron tres horas más tarde, así que se realizó otra reunión en el Salón de Actos del Palacio Municipal. Por ratos se caldearon los ánimos y hubo momentos en que los involucrados alzaron la voz entre dimes y diretes.

Ante los presentes, el alcalde panista recordó que desde el pasado 28 de agosto de 2021 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) mandó al Ayuntamiento anterior un oficio, en el que se informó una solicitud de la empresa Riad Romero para autorizar un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), con la intención de construir un edificio de condominios, y de acuerdo a la ley, se dio un plazo de 15 días para que responda si está de acuerdo o se opone.

“Estaban enterados”

Según explicó Couoh Suaste, la administración municipal 2018-2021 mandó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y a la Semarnat la respuesta de que estaban de acuerdo con ese proyecto, lo que significa que estaban enterados.

“El Ayuntamiento debía presentar su oposición dentro de 15 días naturales, pero no lo manifiesta a la Semarnat, por lo que finalmente le otorgan la autorización del MIA y después la empresa le solicita al Ayuntamiento el permiso de uso de suelo y la licencia de construcción, el 11 agosto de 2021 y el 27 de agosto, respectivamente”, explicó el primer edil.

“A menos que viole algún reglamento, nosotros como Ayuntamiento no tenemos argumentos para retirar lo que la administración anterior otorgó”, agregó Pedro Couoh Suaste. El alcalde Pedro Couoh Suaste muestra el oficio de la Semarnat dirigido a la administración municipal anterior mediante el cual dejó constancia de la solicitud de la empresa (Foto de Wendy Ucán Chan)

En su defensa, Aguiñaga Medina confirmó las fechas de los permisos, pero la firma no corresponde a Grissel Castillo Puc, quien reemplazó en Obras Públicas a José Díaz Marrufo, luego que éste ganó una regiduría.

“Yo no estaba enterado de ese permiso, vengo a dar la cara porque da la casualidad que en esos últimos días hubo dolo en esa firma, no estoy a favor ni en contra de esa obra, le compete al Ayuntamiento averiguar de quién es esa firma y qué tan válido es ese permiso, porque yo no tenía conocimiento”, dijo.

“Está trabajando acá Grissel, que la llamen, a ella le dije que no firme nada hasta que pase a jurídico”.

Revisión de los permisos

En respuesta, el alcalde contestó que se revisó la viabilidad de permisos de construcción y halló que el exsubdirector de Desarrollo Urbano, Ramiro Ávila, usualmente firmaba licencias de construcción durante la administración interina.

Añadió que en el proceso de entrega- recepción ellos entregaron una copia de manera oficial, por lo que si alguien quiere contravenir está en su derecho.

Incluso dijo que si la ciudadanía quiere puede promover un juicio de amparo para revocar los permisos de esa obra.

“No nos corresponde a nosotros revisar qué tipo de controles tenían en la administración anterior, nosotros solo tenemos que corregir lo que nos dejaron”, expresó Couoh Suaste.

El exalcalde reiteró que los permisos son una farsa y hay responsables.

“Habría que ver si ese permiso se cobró y revisar el permiso de pago en Tesorería porque si no el Ayuntamiento puede cancelar porque no pagó”, expresó.

Al final de la reunión igual hubo roces entre los que llegaron de El Cuyo y el alcalde, pues todos querían hablar a la vez.