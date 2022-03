Vetan de muelle de Progreso a vehículos que no estén en padrón

La Dirección de Pesca del Ayuntamiento de Progreso negó ayer martes que les cobre a los pescadores por usar el muelle de Yucalpetén, y afirmó que lo que cobra es el registro al padrón de prestadores de servicios de mantenimiento de embarcaciones del puerto de abrigo.

Anteayer, Mario Pech denunció en Facebook que la Dirección de Pesca de Progreso “nos está exigiendo, para poder entrar al muelle del puerto de abrigo, una serie de requisitos y está cobrando $100 por persona. Gran negociazo, cuando ellos por ser autoridad deberían absorber los gastos, ya que ellos están obligándonos a sacar ese pase para poder entrar a trabajar”.

Mario Pech además compartió una fotografía del recibo 53 de la Dirección de Pesca de Progreso, que tiene sello de la dependencia y fecha del 28 de marzo de 2022, y ampara “$100 por concepto: Pago registro municipal acceso físico (muelle)”.

Niegan cobro por entrar al muelle

Ayer, la Dirección de Pesca (que encabeza Franklin Franco Sánchez) replicó en un comunicado que esta práctica (el cobro por entrar al muelle) no está permitida, ni autorizada por las autoridades correspondientes”.

Los pescadores que tienen “la documentación necesaria y el permiso emitido por la Capitanía del Puerto” pueden entrar al muelle a hacer sus actividades con normalidad, “sin tener que pagar un monto extra”, afirmó.

Indicó que en reuniones anteriores, el Comité de Seguridad del Muelle de Yucalpetén tomó el acuerdo de que los vehículos que dan servicios de mantenimiento a las embarcaciones deben hacer un registro previo para poder entrar al muelle.

Precisó que integran este Comité la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), armadores del muelle, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca), la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy) y otras autoridades federales, estatales y municipales.

Requisitos

Para el registro, dijo “es necesario contar con la documentación necesaria, como la Libreta de Mar, tarjetón de registro en el Padrón de Prestadores de Servicios Municipal y permiso emitido por la Capitanía del Puerto”.

Sin decir cuánto cobra, la Dirección de Pesca reiteró que “el único cobro que se les aplica a los usuarios es la inscripción al padrón.

“El ingreso al refugio pesquero no tiene ningún costo, únicamente (se pide) presentando su identificación, la cual servirá para acreditarse ante la Asipona como prestador de servicio”, agregó.

Aunque primero dijo que a los vehículos no registrados se les aplica dos Unidades de Medida y Actualización (UMA) como multa ($193.20), Pesca municipal luego afirmó que “a las unidades vehiculares no registradas no se les permitirá el acceso”.