Progreso: crece el empleo en marinas por más turismo náutico

PROGRESO.— Se espera que en las próximas vacaciones de Semana Santa, las embarcaciones de recreo viajen de acuerdo con la capacidad de tripulantes que establece su certificado de cubierta, pero cumpliendo con las medidas sanitarias (por el Covid-19), expresó ayer miércoles Mario Esquivel Ríos, presidente de la Asociación de Marinas y Servicios Náuticos de Yucatán, A.C.

A unos días de que se inicien las vacaciones de Semana Santa, que serán del 9 al 24 de abril, la Secretaría de Salud de Yucatán no ha informado si continuarán las restricciones para el turismo náutico en ese lapso.

Por la pandemia del Covid-19, en las vacaciones de verano de 2021 las embarcaciones de menos de 40 pies debieron llevar máximo ocho pasajeros, y las mayores de 40 pies, máximo 10 paseantes. Además, todas debían retornar a diario a las marinas, pues se prohibió fondear frente a las casas de playa.

Crece el empleo en las marinas

Ayer mismo, Esquivel Ríos informó que las 22 marinas ubicadas en el puerto de abrigo de Yucalpetén trabajan al 100% y dan empleo a unos 2,000 trabajadores.

Afirmó que la industria del turismo náutico ya se reactivó, y que eso beneficia a muchas familias.

Destacó que ya fueron contratadas a unas mil personas que trabajarán como eventuales en las marinas y embarcaciones de recreo durante las próximas vacaciones de Semana Santa.

Indicó que las marinas albergan a unas 2,000 lanchas de recreo y yates, y muchas emplean a capitanes, marineros y ayudantes.

Mil empleos más en marinas

En 2021, en las vacaciones de Semana Santa, las marinas abrieron de 5:30 a.m. a 6 p.m., las embarcaciones debieron retornar a las marinas a las 6 de la tarde; en las del verano, los navíos debieron llevar máximo ocho o 10 personas y retornar a las marinas a diario, pero ya no hubo una hora límite porque desde el 13 de mayo se quitó la restricción a la movilidad que estuvo vigente en Yucatán de 11:30 p.m. a 5 a.m.

Ahora, todos los fines de semana hay muchos turistas náuticos y, por ende, reactivación económica.

Al acercarse el período vacacional, en las marinas hay mucho movimiento: se da mantenimiento a los muelles, se revisan las instalaciones eléctrica e hidráulica y los talleres mecánicos que darán servicios que requieran los equipos marinos.

