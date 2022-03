Advierte el edil de Tizimín de que podría denunciar un delito electoral

TIZIMÍN.— Desde el punto de visa, se confirma que hubo delito electoral con uso de recursos públicos y rebase de tope de gastos de campaña, dice el alcalde Pedro Couoh Suaste tras las recientes declaraciones de taxistas en torno a los créditos otorgados en la pasada administración.

Como publicamos ayer, transportistas se niegan a devolver un financiamiento luego que les condonaran el préstamo por las autoridades salientes durante la pasada campaña electoral.

La condicionante que les dieron a los choferes del volante era que debían apoyar al entonces candidato Mario González González durante la elección 2021 por lo que, tras los compromisos de palabra, los créditos que adquirieron los taxistas se dejaron de pagar.

Ahora el ayuntamiento les está requiriendo la devolución del crédito, sin embargo los transportistas salen a la defensa y se resisten para pagar.

Estas recientes declaraciones han provocado que el alcalde panista Pedro Couoh se proclame y señale “que con eso se confirma que se cometieron delitos electorales por el uso de recursos públicos.

“Este asunto es más grave todavía, estamos hablando de la confesión de un delito federal y cuidado porque esto es cárcel, lo de los créditos se vuelve irrelevante; ahora sí el ayuntamiento tiene la obligación de presentar las denuncias correspondientes”.

“Estoy realmente anonadado porque siempre se comentaba como rumores pero por lo visto ya es algo oficial, se confirma y es algo serio, había que analizar minuciosamente por que son dos asuntos graves por un lado el delito electoral por el uso de recursos públicos y por otro el rebase de gastos de tope de campaña”.

“Quiero que quede muy claro esto, no se le debió a Mario González, el dinero se los dio el Ayuntamiento, es lo mismo que pasó con las deudas que nos dejaron, no se mandó llamar a ex alcaldes, la comuna las absorbió”.

“Son recursos públicos, los taxistas pagaron muy poquito ya a que se repartió un millón de pesos, por eso insisto que esto es gravísimo”.

Según el primer edil, en su momento criticó que se dieran créditos y se cobraran intereses y que lo que debía hacerse era otorgar los apoyos con carácter devolutivo del capital sin cargos extra.— WENDY UCAN CHAN