Dr. Miguel F. Vera Lima: La “plaza menor” de Izamal

Las tres plazas que rodean al convento franciscano de Izamal han tenido diferentes usos a través del tiempo, como parques, áreas verdes, zonas de distracción, mercados, monumentos, comercios, etcétera.

Esas plazas, delimitadas por los edificios prehispánicos de la antigua Itzmal —el primitivo asentamiento de Izamal—, son ahora la plaza “Zamná”, el parque “Crescencio Carrillo y Ancona” y la plazuela “2 de Abril”.

La explanada intermedia entre el convento y el Palacio Municipal es donde está localizado el parque “Crescencio Carrillo y Ancona”. Tenía por límites en la época maya a los edificios conocidos como “Humpictok”, “Pap-Hol-Chac”, “Kabul” y la estructura que sirve de base al Palacio Municipal, los cuales no fueron demolidos al repoblarse la comunidad a mediados del siglo XVI, quedando como consecuencia cuadras imperfectas en su periferia, calles prolongadas o semiciegas, inclusive “manzanas” de cinco lados en algunos sectores de la ciudad.

La "Plaza Menor" de Izamal

El espacio del que ahora hablamos —al poniente del atrio conventual— es de menores dimensiones que la llamada plaza principal y desde la Colonia fue llamada “Plaza Menor” o “Plaza de Indios”.

Al poniente de dicha “placita” —como también se le denominaba—, se hallaban las Casas Reales donde despachaban las autoridades autóctonas o caciques, que con el tiempo y algunas modificaciones agregadas a fines del siglo XVIII, constituyen hoy el Palacio Municipal.

En la mencionada plaza menor se vendía caballos, mulas y demás piezas de carga durante las antiguas ferias.

Por no poder pagar un tributo que se les fue acumulando, los indígenas de Izamal decidieron vender su placita a un particular en 1730, compraventa que el gobernador don Antonio de Figueroa y Silva impidió facilitándoles recursos a los naturales para el pago de su deuda y ordenando el buen gobernante —fiel devoto de la Virgen— que dicha plaza quedara desde entonces para beneficio de la población y nunca se le diere otro uso que no fuere el público.



El quiosco inaugurado en 1901 en el parque “5 de mayo”, que a su vez se inauguró en 1878 y el 4 de diciembre de 2006 se renombró “Crescencio Carrillo y Ancona”. A la derecha, el Palacio Municipal de Izamal

Para conmemorar los acuerdos de Cádiz, en 1820 fue denominada esta explanada como “Plaza de la Constitución”, según indica una interesante placa sobre la puerta principal del Palacio Municipal.

Debido a que en esa plazuela se expendían verduras y víveres variados fue llamada también “Plaza de las Verduras” en el segundo tercio del siglo XIX.

Renovaciones

Hacia 1878 fue dividido este espacio dando lugar a dos parques: en la explanada del Norte se construyó el parque “5 de Mayo” y al sur el parque “Zaragoza” —éste con un obelisco en honor de los héroes de la Guerra de Castas—, inaugurados el 5 de mayo del propio año de 1878. En ambos fueron sembrados laureles y al primero se le delimitó con una verja de hierro. Entre ambos parques había una callecita que comunicaba la rampa poniente del atrio del convento con el arco principal del Palacio Municipal.

Con el correr del tiempo fueron agregados al muro poniente del atrio del convento casas y portales trilobulares y a estos portales se les anexó un corredor de maderas y láminas, a fines de 1891, inaugurándolo como mercado público.

En ese entonces en las esquinas del mismo parque, en la actual calle 31 hubo dos quioscos de madera, de dos plantas, donde funcionaron comercios particulares que fueron demolidos en 1899 para ampliar el parque “5 de Mayo”.

En 1901 fue inaugurado en el centro del “5 de Mayo” un quiosco de herrería donde se ofrecían audiciones de música o retretas por la Banda Municipal de Música de Izamal a principios del siglo XX, que la población disfrutó por varias décadas hasta que el quiosco fue desmantelado por ruinoso. El parque “Zaragoza” (izquierda), el parque “5 de mayo” (derecha), que hoy lleva el nombre del obispo) y el Palacio Municipal (al fondo)

En su lugar se levantó un monumento al obispo izamaleño Dr. Don Crescencio Carrillo y Ancona (1837-1897) —el más grande intelectual nacido en Izamal—, inaugurado el 13 de enero de 1945. Promovido por un grupo de izamaleños con donativos de izamaleños y yucatecos, así como de personas admiradoras del notable historiador y obispo de Yucatán.

El monumento permaneció ahí hasta los primeros días de diciembre de 1991(Sesquicentenario de Izamal como ciudad). En su lugar se instaló un astabandera que duró año y medio, pues la actual es otra, levantada años después (Diario de Yucatán 4 de diciembre de 1991).

Conexión con generaciones de izamaleños

El parque “Zaragoza” desapareció a mediados del siglo XX, ampliándose el “5 de Mayo”. En este crecieron grandes laureles que dieron sombra a varias generaciones de izamaleños que acudían ahí a jugar a las escondidas entre su variada jardinería, a charlar sobre los temas del día, a enamorar, a leer el periódico bajo la sombra de los grandes laureles, a escuchar a la Banda de Música, etcétera. Es el parque que ha tenido mayor vegetación, con bancas de madera a las que se agregaron unas de granito en 1940 y 1952, con pisos de ladrillos grabados en relieve.

Fue sueño de generaciones de izamaleños desde fines del siglo XIX imponer a este parque el nombre del obispo Carrillo y Ancona desde que este notable historiador y lingüista falleciera en 1897. Y este anhelo era manifestado cada cierto tiempo por las generaciones subsiguientes.

Y fue una de las intenciones por las que trabajó la Asociación Cívica y Cultural “Dr. Crescencio Carrillo y Ancona” desde su fundación en 1987, creando consciencia en las generaciones contemporáneas. Tal sueño fue hecho realidad por el Ayuntamiento presidido por el Dr. Juan Ramón Martínez Contreras, pues en sesión solemne de Cabildo el 4 de diciembre de 2006 fue aprobado designar al “5 de Mayo”, con el nombre del destacado intelectual izamaleño y luego, la Asociación “Amigos de Izamal Siglo XXI” gestionó, encargó y mandó instalar una estatua de cuerpo completo del distinguido Obispo el 28 de junio de 2007.

Alcaldes de las últimas décadas le han hecho alguna remodelación a este parque en el entendido de que ahí lucen las “mejoras” trieniales que se les ocurren: En cambios realizados en calles y plazas quedó hundido este parque —al igual que la plaza— en 1985.

(¿Recuerda el lector cuando llegaron a Izamal los Símbolos Patrios el 28 de julio de 1985? Ese día inauguró el gobernador Víctor Cervera Pacheco calles desniveladas en Izamal y el Diario me publicó el día anterior un comentario del suceso que, naturalmente, no gustó al gobernador) (Diario de Yucatán 27 de julio de 1985).

Al rellenar con tierra la jardinería y la base de los laureles, éstos desarrollaron raíces, que ahora permanecen elevados debido a las consecuencias de las calles elevadas y los parques hundidos.

En los noventa del pasado siglo a la explanada central del parque de que hablamos se le dio un acabado de cemento y picos amarillos en forma estrellada recibiendo del pueblo el nombre de “El Parque de la Estrella”.

Última remodelación

La última remodelación a este espacio corrió a cargo del gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Sin avisar al pueblo, aparentemente sin licitación —estilo ya propio de la 4T— y sin el visto bueno de la población se ejecutó la obra: “Conector Urbano e Islas Comerciales de Artesanías”, según manta colocada en el sitio. Los trabajos se iniciaron a mediados del año pasado y fueron entregados a las autoridades municipales el 4 de febrero pasado.

Llama la atención de la población la construcción de bancas rectangulares de concreto — sin respaldo—, modelo “tumba” —como le ha bautizado el pueblo—, calientes durante el día, pues carecen de sombra para protección de quienes ahí acudan, con excepción de dos de esas bancas en el costado norte.

La mayoría de tales bancas cerca de troncos secos, sembrados varias veces, que no muestran signos de vida todavía recibiendo entonces ya el nombre popular de “El Parque de las Tumbas”, “Bosque Seco” o el parque de la “Naturaleza Muerta”. Además de ser Modelo “Covid” —no anticovid— pues solo tiene cuatro calzadas de acceso a diferencia del esquema del parque anterior que tenía ocho senderos para entrar o salir.

Además, con apenas cuatro semanas de entregado este parque Amloista ya tiene grietas, como puede observarse en el piso de sus aceras, con finas grietas, algunas de ellas “resanadas” ya. Y los artesanos todavía no son reinstalados ahí.

Como vemos en este repaso histórico, este espacio, la plaza menor ha tenido al menos diez denominaciones en cerca de cinco siglos, aclarando y remarcando que su nombre actual oficial es parque “Crescencio Carrillo y Ancona”.— Izamal, Yucatán, México. Marzo de 2022.

