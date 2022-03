Feria, gancho en el malecón

PROGRESO.– La feria del malecón internacional se ha convertido en uno de los principales atractivos de esa zona, pues todas las noches y en especial los fines de semana atrae a numerosos visitantes que disfrutan de los 10 juegos mecánicos instalados en amplio terreno rescatado por la Comuna.

Al carrusel, primer juego mecánico que se instaló a mediados de 2019 y luego el año pasado se sumó la rueda de la fortuna que se ubica en la entrada del muelle de Chocolate, en amplio espacio que estuvo abandonado durante muchos años, ya cuenta con 10 juegos mecánicos que desde febrero están en operación.

La feria ya quedó en el malecón internacional, ya no regresara al malecón tradicional donde durante varios años en las vacaciones de verano y Semana Santa, se instalaba en un terreno de un particular ubicado frente el ex parque de La Paz, que fue demolido para la construcción del museo del cráter.

Familias enteras de esta ciudad y las comisarías son los que acuden a la feria, hay atracciones para chicos y grandes que pueden disfrutar de la velocidad que presenta la “Órbita” y otros juegos. Para los menores de edad hay carros chocones, el carrusel o el trenecito.

Para los adultos está el tiro al blanco, juego de canicas , entre otros. Además hay venta de marquesitas y otras golosinas. La mayoría de las familias que acuden, luego de visitar la feria, recorren el malecón internacional.— G.T.