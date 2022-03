Derriban barrera del oficio en Tizimín

TIZIMÍN.— Al celebrarse hoy el día internacional de la mujer, las tizimileñas demuestran que lo que antes se creía que solo podía desempeñar un hombre, ahora ellas destacan en esa labor y contribuyen a la economía de sus familias.

Celia Hernández, desde hace siete años trabaja como despachadora de combustibles, una labor que desempeña para ayudar en la economía del hogar y con la que ha logrado sacar adelante a sus dos hijos.

“Me gusta este trabajo, más que nada por el horario flexible, a veces no puedo cubrir mi turno y se lo cambio a algún compañero o compañera; acá nos ayudamos entre todos y demostramos como mujeres que nosotras también podemos con este trabajo”, opinó.

En lo que se considera un trabajo un poco rudo, o que únicamente puede realizar un hombre, Luz María Ayala Kantún demuestra que ella también puede reparar llantas de automóviles, camionetas y motocicletas.

Desde hace 10 años se dedica a esta actividad con el que ha podido costear los primeros años de estudio de su hija, la que ahora continúa cursando una carrera en el Instituto Tecnológico.

“Me han dicho que es peligroso lo que hago, que yo me cambie de trabajo, pero ahora más que nunca no lo cambiaría”, afirma.

Contrario a la petición de algunos de sus clientes para que ya se dedique a las labores del hogar o se busque otro empleo, Luz como cariñosamente se le conoce, sueña algún día tener su propia vulcanizadora y darle empleo a otras mujeres que quieran aprender este oficio.

“Para este trabajo no se necesita mucha fuerza, es maña, y yo reparo llantas de motocicletas y hasta de camionetas, a veces hasta me llaman para rescates o para cambiarle la llanta al vehículo de algún cliente que no sabe cómo hacerlo y con mucho gusto voy a rescatarlos”, indica la entrevistada.

Para quienes necesiten de algún servicio de rescate, Luz dio su número de teléfono celular, el 986 1148134.

En el ramo de la ganadería, también existen mujeres que destacan con esa actividad, no solo en la crianza de animales, sino en la producción de alimentos mediante la agricultura que se ha convertido en un aliado para un mejor rendimiento en la producción ganadera.

Así lo comparte Nery Triay Lucatero, propietaria del rancho “El Garañón”, donde desde hace 25 años se dedica a esta actividad, especializado ahora en la crianza de ganado de la raza beefmaster que se ha adaptado al clima de esta región.

Nery Triay opina que, como toda mujer, al principio se le complicó porque en efecto, era una actividad que solamente los hombres podían realizar, pero con la ayuda de médicos veterinarios e ingenieros agrónomos ha podido demostrar que la mujer también puede estar al frente de las tareas propias de un rancho.

“Desde al principio de la pandemia estoy dedicada al cien al rancho, porque ya estoy produciendo el alimento para los animales y lo diversifico con actividades agrícolas como el chile habanero y he notado que mientras exista la intención, se pueden”, concluyó.— ISAURO CHI DÍAZ