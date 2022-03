Con dos clínicas en Motul, prepara nuevos proyectos una nutrióloga

MOTUL.— A pesar de su juventud, la nutrióloga Zindy Anahí Collí Can ha emprendido dos clínicas que dan empleos a otros profesionales y su altruismo mantiene una fundación que lleva alegría a niños con discapacidad.

“Muchas de nosotras ayudamos a construir un mundo desde la trinchera que nos toca vivir, algunas en el hogar haciendo maravillas con el dinero, regateando en el mercado para que rinda, preparando exquisitos manjares que cualquier chef envidia, haciéndola de maestra con los hijos y ¿por qué no? de doctora, preparando remedios para la tos, bajar la fiebre o curando alguna herida, la que se levanta de primero y la que se acuesta de último”, indica Zindy Collí sobre los múltiples roles de un ama de casa, en entrevista con motivo del Día Internacional de la Mujer.

“O la que tiene que cumplir un horario de más de ocho horas en una fábrica, dando lo máximo para alcanzar un ascenso y contribuir un poco más a la economía familiar, todo esto sin desatender las labores domésticas”, dijo.

Pidió que toda persona que tenga una meta luche por alcanzarla y afirmó que los sueños sí existen.

“Hace algunos años, tras haber concluido mis estudios universitarios, el plantel me invitó a dar una conferencia a jóvenes de esa universidad y, para mi sorpresa, me entregaron un reconocimiento por el Día de la Mujer como emprendedora”, narró.

“El CUV (Centro Universitario de Valladolid) fue un motivo más que me impulsa a crecer un poco más como persona y profesional.

“Los obstáculos a vencer han sido muchos, se me cerraron puertas, incluso la misma sociedad que no creía en mí por mi corta edad y tal vez inexperiencia; pero seguí insistiendo y lo seguiré haciendo para abrir las puertas que aún siguen cerradas, crear nuevos proyectos y vencer los muchos que faltan”.

Aseveró que ahora no solo cuenta con licenciatura, sino también con un posgrado en Medicina Estética no Quirúrgica por el Colegio Internacional de Medicina Bioregenerativa y Ozonoterapia (Cimbo) de Puebla, además de varios diplomados en marketing, electro-terapia, hidrolipoclasia ultrasónica asistida, mesoterapia estética, cosmeto-estética, bariatría y soy ozonoterapeuta.

Un equipo de mujeres

“Soy directora de dos clínicas, las cuales cuentan con el registro de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y empleo a personas que también luchan por salir adelante, todas mujeres, nutriólogas, terapeutas, universitarias y administrativas.

“Pero las clínicas no están cerradas para los hombres; los ha habido (varones empleados), pero decidieron abrir horizontes y crear su propio bien, yo les deseo mucho éxito”, expresó.

“Mi mente es seguir expandiéndome y trabajar como un verdadero equipo de trabajo. Llevamos 11 años con Cenat (Centro de Nutrición y Atención Integral), sucursal Mérida y Motul.

“Asimismo, doy gracias a Dios por poner en mi mente el ayudar a las personas especiales, de conseguir mi patronato de altruismo, y agradezco a toda la gente que me ayuda a seguir soñando en esto. Regalemos sonrisas a corazones especiales.

Múltiples empleos

“No todo ha sido miel sobre hojuelas, no solo es tener alguna profesión. Yo estoy orgullosa de quien soy y de donde vengo; en mi niñez y adolescencia la hice de payasita en los centros comerciales y cumpleaños, fui tianguista, practiqué el ambulantaje en las ferias, es por eso de mis ventas en línea, de mi marca Verde Manzana, que tiene varias sorpresas a futuro; en fin, sigo soñando y persiguiendo lo imposible y, con la ayuda de Dios, se hará posible”, abundó.

Señaló que “se debe recordar que las mujeres tenemos la capacidad y el don de lograr todos los sueños. Somos guerreras e invencibles. Posdata. Gracias a mis padres por ser cómplices de mis sueños y de su apoyo. A mi hermanito e hijo por ser mi inspiración. A Dios por el don de la vida, la salud y todo lo que soy.

“Hoy por hoy puedo decir que soy una mujer orgullosa de mí misma, pero no por el hecho de ser mujer, sino porque nada me detiene para lograr mis objetivos, metas y proyectos; incluso de tratar de ser un mejor ser humano, esos que necesita el mundo en esta actualidad, luchando por los valores que hoy necesitan nuestros hijos (as), sobrinos (as), niños (as) para formar seres auténticos que pongan su granito de arena en este mundo #8demarzo #paz #humanidad #NuevaGeneración”, concluyó.— Mauricio Can Tec

