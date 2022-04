Tizimín: denuncian ante la FGR la omisión en el pago al SAT

TIZIMÍN.— La omisión en el pago de 7.5 millones de pesos al Sistema de Administración Tributaría (SAT) cometida por la administración municipal (2018-2021) llegaría hoy a la Fiscalía General de la República (FGR) tras la denuncia penal que interpondrá el Ayuntamiento.

El mismo alcalde Pedro Couoh Suaste confirmó ayer de manera oficial que efectivamente solo estaban afinando detalles por los apoderados legales para presentar la querella por escrito.

Acusa que dejaron deuda millonaria al Ayuntamiento

Preciso que por el momento serán los abogados, los encargados de realizar la denuncia contra el ex presidente municipal Mario González González y el ex alcalde interino Reyes Aguiñaga Medina, luego de presuntamente no pagarle a Hacienda y dejarle al ayuntamiento en turno una deuda millonaria.

Incluso explicó que por el momento no tiene caso que él acuda a la FGR a presentar la denuncia penal ya que luego los van a citar a él y al secretario regidor, Javier Portillo Vergara, para la ratificación y es cuando acudan personalmente.

Sin embargo aseguró que la denuncia está firme pues no pueden hacer como que no pasó nada cuando existen deudas que se heredaron y que hoy siguen generando consecuencias, no solo al ayuntamiento sino a los mismos tizimileños.

Al respecto el ex alcalde Aguiñaga Medina dijo que si la autoridad actual tiene las pruebas de lo que alega y el sustento, que haga lo pertinente y denuncie.

“Desconozco ese tema de los 7 millones, lo único que sé, que esa auditoría federal que va a enfrentar el ayuntamiento son por requerimientos de obras y analizar si en verdad se pagaron”.

“Mis estados de cuenta estaban al día, por eso no me estoy cuidando la espalda, pero si tiene pruebas adelante que demande y si procede pues yo igual me sabré defender”, expresó.— WENDY UCÁN CHAN