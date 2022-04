Acarreos y tardanzas en las casillas en Yucatán

Casillas que se reubicaron, abrieron tarde o no abrieron, acarreo de votantes, incluso a cargo de funcionarios municipales, y gente que no votó por no estar en la Lista Nominal de Electores caracterizaron a la jornada electoral de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las casillas debieron abrir de 8 a.m. a 6 p.m. para que, en la papeleta, el elector marque “Que se le revoque el mandato por pérdida de confianza” o “Que siga en la Presidencia de la República”.

Revocación de Mandato en Progreso

En Progreso, fue constante la afluencia de adultos mayores, enfermos en sillas de ruedas, otros apoyados en familiares o “burritos” y pocos jóvenes a las 12 casillas instaladas en el municipio. No esperaron mucho, pues la votación fue ágil.

La votación se inició poco después de las 8 a.m., pero, a diferencia de la consulta popular del 1 de agosto de 2021, no hubo mucha confusión para ubicar las casillas.

Acarreo de votantes en Progreso

Se distinguió por el acarreo de votantes: simpatizantes de Morena coordinaron el traslado de adultos mayores en muchos taxis colectivos que los llevaron a las casillas y los esperaron.

Dos casillas fueron reubicadas porque, se informó, los dueños de los locales indicaron que no los prestan, así que el INE tuvo que buscar otras sedes cercanas.

En el local “El Saladero”, en la calle 37 entre 90 y 92, dos personas avisaban que la casilla se trasladó al parque de Ciénaga 2000, en la calle 41 con 88, para las secciones 758 de Progreso y la gente de la comisaría de San Ignacio.

La casilla de la calle 31 entre 122 y 114 de la colonia Nueva Yucalpetén fue reubicada en un local de la 31-A entre 126 y 128.

En la mesa de votación en la escuela Vicente Guerrero, dos electores indicaron que no pudieron votar porque no están en la Lista Nominal.

Votaciones en Chelem

En la casilla especial en el comisariado municipal de Chelem, fue constante la llegada de vecinos y gente foránea en la mañana y después del mediodía. Una votante se desmayó después de votar; sus familiares la atendieron y cuando se recuperó se retiró del lugar.

En la primaria Benito Juárez en Chicxulub votó el empresario pesquero Martín Velázquez Cuevas, poco después de las 9 a.m. y al salir dijo que el ciudadano debe cumplir con el deber cívico de votar.

En Hunucmá, donde la alcaldesa es Marisa Franco Ceballos, del partido Morena, los inspectores de Transporte del Ayuntamiento acarrearon gente en mototaxis a todas las casillas, reportó el vecino Wílliam Uicab Tzab.

Humberto Dzul, papá del director de Desarrollo Económico, Humberto Dzul, llevó gente a la casilla 174 y 175 ubicadas en el Cecitey, dijo.

Otra queja en Hunucmá fue por la reubicación de casillas. Eulogio Palomar dijo que llegó temprano a la primaria Nachi Cocom, en la calle 15 entre 30 y 32 de la colonia San Martín, donde siempre vota, pero le dijeron que la sección 175 debe ir al Cecitey, en la 15 con 20, así que subió a su triciclo y fue.

Dijo que vota por el presidente López Obrador “porque es muy bueno porque ayuda a todos con su dinerito, desde niños de kínder hasta los adultos (mayores) y es parejo, ya que les da a ricos y pobres”.

En la Nachi Cocom estuvieron las casillas 172 y 179, que siempre se instalan en el Palacio Municipal y la primaria Serapio Rendón, respectivamente.

En el Cecitey, servidores de la nación se quejaron de los representantes del INE porque ninguno se quedó “a dar fe de la votación”.

“Solo bajaron las cosas y se fueron”, expresó Roberto Chay, quien dijo que levantaron un acta de inconformidad contra el personal del INE “porque no están respetando ni haciendo su labor de estar en las casillas”.

Votaciones en Umán

En Umán, la mayoría de los que votaron fueron adultos mayores, quienes llegaron solos o acompañados.

A las 8:30 a.m. abrió la casilla en la primaria Salvador Alvarado para la sección 996, luego que se anunció que ahí votarían las secciones 999 y 1007, lo que causó molestia en los electores que fueron temprano.

Por falta de funcionarios, la casilla de la sección 998, en la secundaria Manuel Cepeda Peraza, también abrió tarde, a las 9:30 a.m.

La casilla en la escuela Rafael Ramírez Castañeda no abrió porque no se autorizó; pusieron un letrero.

En la casilla 991 en la secundaria Raquel Dzib Cicero votaron pobladores de la comisaría de Tanil que fueron llevados en una “combi”.

“Yo vine a votar porque es un ejercicio ciudadano y es una obligación ciudadana que tenemos que ejercer; les dije a mis hijas ‘vamos a ver si está abierta la casilla’ y, como vimos que sí abrieron, pues aproveché para votar”, narró Fanny Cervera Tejero.

“Antes era panista, pero ahora apoyo a AMLO, porque está haciendo las cosas bien, vemos que está dando apoyos y eso es algo que otros presidentes no habían dado, además de que siempre lo critican, es por eso que vine a respaldarlo; mi vecino me trajo a votar”, dijo a su vez Víctor Manuel Chacón, de 73 años de edad y beneficiario de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (de 65 años o más).

En Izamal, se observó acarreo de votantes, al mediodía se inició la llegada masiva de gente y servidores de la nación a las puertas de las casillas tenían la lista de electores y una papeleta para mostrar cómo votar.

En la casilla en el comisariado municipal de Citilcum votaron las secciones 1091 de Izamal, 198 de Citilcum, 202 de Cuauhtémoc y 203 de Xanabá. Taxis del FUTV, de otros sindicatos y particulares acarrearon a los votantes, en su mayoría beneficiarios del programa Sembrando Vida y de becas o pensiones de Bienestar.

En la cancha de Citilcum votaron las secciones 202 y 203, que son las comisarías de Cuauhtémoc y Xanabá.

En la ciudad, se vio hasta a funcionarios de la Comuna haciendo fila para votar en las casillas, que abrieron en la primaria Tiburcio Mena, para las secciones 194 y 195; primaria Benito Juárez, secciones 189, 190, 196 y 197, y la primaria Agustín Melgar, 192 y 193.

En una casilla en la primaria, Benito Juárez no llegó un escrutador, lo mismo paso en la escuela Agustín Melgar. En Citilcum dos casillas abrieron tarde por la falta del secretario y escrutadores; a las 8:15 a.m. se preguntó a la gente si querían esos puestos y cuando se completó la mesa abrieron.

En la comisaría de Kimbilá, luego de las 11 a.m. fue alta la afluencia de votantes en la casilla en la primaria Ricardo Flores Magón.

Los vecinos de la comisaría izamaleña de Sitilpech fueron llevados en taxis al Palacio de Tekal de Venegas, donde a los vecinos los acarrearon con tricitaxis.

En Motul, las casillas abrieron tarde por falta de funcionarios o porque llegaron tarde, así que se formó larga fila de gente.— Gabino Tzec Valle/ María Inés Castilla Quintal/ Carolina Uc Quintal/ Megamedia/ Mauricio Can Tec/ Miguel Cárdenas Pech