Apicultores, abandonados en Tahdziú

TAHDZIÚ.— Mientras algunos apicultores cosechan miel desde hace unas semanas, hay productores que aún pasan dificultades para sobreponerse y lograr que sus colmenas mejoren.

Demetrio Valle Canté, apicultor de este municipio, lamentó que no haya apoyo para los apicultores, lo que dificulta que se puedan repoblar las colmenas.

“Llevamos meses pidiendo que nos apoye tanto el gobierno federal como el estatal, pero hasta el momento no ha habido respuesta y eso ha ocasionado que sea más complicado para nosotros poder salir adelante.

“Es triste ver cómo nos abandonan a nuestra suerte, pues prácticamente estamos solos, luchando para salir adelante”, aseguró.

“Nadie nos ayuda, los apoyos no están llegando y ahora cada quien está viendo la manera de salir adelante”, comentó.

“En mi caso, por mi cuenta estoy comprando algunas reinas para mejorar las escasas colmenas que me quedan y, prácticamente en lo que va de la temporada, no he podido sacar nada de miel”, agregó el productor.

Valle Canté explicó que si bien varios de sus compañeros cosechan miel desde hace unas semanas, la cantidad que obtienen es mínima, debido a que las colmenas están diezmadas, y “pasará un tiempo para que se puedan recuperar”.

Lo más preocupante de la situación, dijo, es que los políticos recurren a los campesinos en época de campaña con promesas que después no cumplen y por eso la actividad productiva sigue por los suelos, por la falta de interés de quienes están en el poder.— Miguel Ángel Moo Góngora