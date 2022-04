¿Falsos retenes en Yucatán? Acusa atropello en Kikil; Policía de Tizimín niega agentes en la zona

TIZIMÍN.— En las redes sociales una usuaria de Facebook manifiesto su indignación ante el atropello a sus derechos por parte de supuestos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública.

La afectada relató que el pasado lunes en un retén ubicado en la comisaría de Kikil no solo le estaban pidiendo que baje del taxi donde iba como pasajera, sino que le pedían su identificación personal y datos de su familia.

Afortunadamente el chofer de la unidad la apoyó y no pasó a mayores pues ella amenazó con pedir ayuda.

Niegan reten en comisaría de Kikil

Ante esto, agentes de la SSP quienes estaban en un retén la mañana de ayer en la salida a colonia Yucatán dijeron que ignoraban la denuncia pues ya se había hecho el cambio de turno y por lo tanto no estuvieron en ese retén.

La Policía Municipal de Tizimín dijo que sus agentes no tienen puestos de vigilancia en esa comunidad solo en las cuatro salidas de la ciudad y que de ser cierto los agentes estatales estaban actuando incorrectamente pues esos datos confidenciales no se tienen que solicitar.

La afectada, Evangelina O.L. escribió en su cuenta de facebook: “El día de hoy por la mañana a bordo de un taxi de Tizimín un retén entrando a Kikil detiene al taxi, preguntan nuestro destino, el taxista muy amable responde, en cuanto me ven, hacen que el taxi se orille y me piden abrir la puerta, le preguntan al chofer si soy extranjera y responde que no.

“Se dirige a mí y me pregunta de dónde soy le respondo de Tizimín, me piden mi INE y se la entrego, luego me preguntan ‘¿quién es su papá?’, ‘¿qué negocios tiene su papá?’”.

“Ya muy molesta le respondo que esa información es confidencial, no tengo porque dárselas ni ellos que pedirla. Me piden abrir mi bolso y cuando me piden descender, les dije que no que estaban violentando mis derechos y que como mujer me encontraba sola en esos momentos, pero no me bajaría y que las consecuencias de ese atropello sería para ello, le agradezco al taxista su respaldo total… al final cuando vieron que pediría ayuda y que por nada descendería del vehículo con respaldo del chofer, nos dejaron ir (policía estatal), que triste que fuera una extranjera, visitara México y el estado de Yucatán y me recibieran de esta manera!”, concluye la queja.