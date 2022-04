Detención en Progreso llega a la TV nacional

PROGRESO.— El caso de la golpiza policíaca a un joven de la comisaría de Chicxulub se volvió noticia nacional, pues fue difundido por una televisora de cadena nacional que presentó el vídeo donde se ve la brutal detención, informó ayer Manuel Muñoz Silva, abogado y vecino de esta ciudad.

Indicó que el jueves en el noticiero nocturno de TV Azteca se presentó el vídeo de la detención de Mario Alexander Váldez Flores, donde se ve la golpiza que le propinan los agentes municipales y se menciona que a raíz de ese ilegal proceder de los oficiales, hubo bajas en la corporación policiaca.

Muñoz Silva afirmó que el caso del joven detenido con violencia ha trascendido, insistió en que debe haber una depuración en la Policía Municipal, y consideró que Progreso se merece una Policía que respete los derechos humanos y sea servidora de la población, pero con el proceder de los agentes, los progreseños sienten temor.

Por su lado, la profesora María Guadalupe Flores Paredes, mamá de Mario Alexander Váldez Flores, dijo ayer viernes que en la Fiscalía estatal su hijo no pudo interponer la denuncia porque no tiene credencial de elector como identificación oficial, pues se le extravió y no ha tramitado otra.

Indicó que por ese motivo, ella será quien interponga ante la Fiscalía estatal una denuncia por la detención violenta que sufrió su hijo, quien anteayer jueves estuvo vomitando como consecuencia de los golpes policíacos que recibió el martes.— G.T.V.