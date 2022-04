Un millar en marcha católica en Progreso

PROGRESO.– La marcha del silencio del Viernes Santo, en el que participaron solo varones, reunió a poco más de 1,000 hombres entre adultos, jóvenes y niños que marcharon por dos frentes en la avenida de la calle 31 hasta el campo Hidalgo.

En silencio el millar de progreseños marcharon desde la capilla de Guadalupe ubicada en la calle 100 con 31 en el poniente del puerto, y de la iglesia de San José situada en la 54 con 31, en el oriente de la ciudad. Las dos columnas salieron a las 19 horas y enfilaron al campo Hidalgo para la reflexión de Semana Santa.

La columna de la capilla de Guadalupe lo encabezó el padre Óscar Cetina Vega, párroco de la Purísima Concepción y San José.

Entre los fieles que participaron en esa marcha estuvo el alcalde Julián Zacarías Curi acompañado de Emilio Góngora Ortegón, director de Prolimpia, y de David Villamor, chofer del primer edil.

La columna de la capilla de San José lo encabezó el padre Germán Chan Cauich, vicario parroquial.

Los dos grupos se encontraron en la esquina de la 31 con 72 y después entraron al campo Hidalgo donde en silencio escucharon el mensaje de reflexión que dio el padre Joaquín Vázquez Ávila, párroco de Cristo Resucitado.

Padrino de ordenación sacerdotal del padre Óscar Cetina, el presbítero Joaquín Vázquez, próximo a cumplir 48 años de haber sido ordenado sacerdote (será el 11 de julio), recordó que ingresó al seminario a la edad de 13 años, lo ordenaron cuando tenía 28 años y cuando cumplió 30 años de su ordenación, al rezar ante el Santísimo reflexionó sobre su vida sacerdotal y se dio cuenta que no había sido fiel.

Dudó en acudir a su misa de aniversario de ordenación, “pero el Señor me hizo ver que él había sido fiel conmigo y tenía la oportunidad de ser un sacerdote fiel a Dios”.¿Qué ha sido Jesucristo para mí en la vida?”, el 7 de mayo cumpliré 76 años.

Obediencia

En su mensaje habló de la fidelidad, de los sacerdotes que juran obediencia al obispo cuando son ordenados, así como lo hace el hombre cuando se casa y jura fidelidad a su esposa, esa fidelidad que debe ser ejemplo de vida para los hijos.

“Recuerdo que en una ocasión acudí a una reunión donde se hablaría de lo que se piensa de los sacerdotes, se dijeron muchas cosas y recuerdo que dijeron que los curas son como los artistas, actúan y se van”.

El padre Vázquez indicó que no cree que haya sacerdotes que quieran estar lejos de los feligreses, así como no cree que haya algún padre de familia que quiera estar lejos de sus hijos. También dijo a los asistentes que qué bueno que haya gente que encontró dónde sentarse, porque a veces así pasa en la vida, muchas veces no saben que hacer.

En su mensaje el padre Vázquez Ávila, habló sobre los viajes de los padres, de los que se embriagan y caen en el alcoholismo, las drogas que embotan el cerebro, un padre de familia podrá ser el peor papá, pero siempre se va a comparar con otro que es peor que él, pero hay que ser buenos padres y predicar con el buen ejemplo.— GABINO TZEC VALLE