Ticul. Piden la destitución de Rodolfo Ek por acoso laboral en el Ieaey

TICUL, Yucatán.— Personal de la zona 07, del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (Ieaey), acompañados por el secretario general del sindicato, Jaime Vélez, dieron inicio a un paro laboral por acoso laboral y verbal del coordinador Rodolfo Manolo Ek Carrillo y piden la intervención de su directora Rosa Adriana Diaz Lizama, a quien no se le ha visto.

Los manifestante iniciaron con su protesta a las 8 de la mañana en la oficina ubicado en la calle 38 entre 27 y 29 del fraccionamiento Santa Maria.

Solicitan la destitución de Rodolfo Ek Carrillo

Utilizando algunas pancartas, los quejosos pidieron la salida del coordinador "Fuera Manolo, por hostigamiento laboral", también solicitaron la intervención de Rosa Adriana Diaz Lizama "directora del Ieaey, deje de proteger al coordinador, por favores políticos".

Por su parte el líder sindical local, Jaime Vélez, señaló que el paro continuará si no hay una solución del problema ya que la directora del instituto, hace caso omiso a las demandas del personal contra Rodolfo Manolo Ek Carrillo.

Protesta que podría ampliarse a otras zonas

"Por ahora solo fue la zona 07, pero las 11 zonas se unirán si no se soluciona el problema acá en Ticul, aseguró Vélez.

El representante local del sindicato señaló que, "A la llegada de la directora al instituto, Rosa Adriana Diaz Lizama, se le hizo de su conocimiento una serie de atropellos que venían sufriendo el personal de base, confianza y patronato, por parte del coordinador de la zona, Rodolfo Manolo Ek Carrillo".

Documentan las anomalías

Jaime Vélez explicó que el 3 de diciembre de 2021, los trabajadores sostuvieron una reunión y documentaron las irregularidades, tales como: acoso, hostigamiento laboral, discriminación, entorpecimiento laboral, manipulación de exámenes, centralización de tareas administrativos, agresión verbal y psicológico, así como el manejo dudoso de los recursos.

Esa información se entregó a la directora Díaz Lizama y se pidió su intervención para dar solución a esta situación, sin embargo, la directora no respondió, detalló Vélez.

Piden la intervensión de Rosa Adriana Díaz Lizama

El secretario general, agregó que a través de distintos medios como llamadas telefónicas, mensaje de texto y oficios se solicitó una reunión de trabajo por parte de esta representación sindical a la directora y fue hasta el 11 de marzo que respondió.

"Se programo una reunión el 14 de marzo y se le expuso diferentes temas pendientes y también se dio a conocer toda la problemática con el coordinador de Ticul. En esa plática la directora nos programó otra reunión para el 29 de marzo, pero no acudió", dijo el líder sindical.

"El 6 de abril se realizó una reunión de agentes operativos, asesores, promotores y personal de plazas comunitarias en la Casa de la Cultura de esta ciudad y tampoco se presentó", explicó el informante.

También le podría interesar: "Impulso en Motul a educación de adultos"

Pliego petitorio de los trabajadores

Jaime Vélez dijo que los manifestantes elaboraron un pliego petitorio que esperan sea firmado por la directora del Ieaey y por el Gobierno del Estado. Entre las peticiones se incluye el cambio del coordinador de zona 07, Rodolfo Manolo Ek Carrillo.

Otra petición de los trabajadores es que cuando se designe a quien ocupe la coordinación de la zona, sea una persona que cumpla debidamente el perfil, que fomente el trabajo en equipo para la promoción de la cultura y el cumplimiento de los objetivos, basado en la comunicación, el respeto mutuo, así como respetar las funciones de cada trabajador.

Entre las solicitudes también se encuentra atender en tiempo y forma las problemáticas que actualmente existen en los diferentes centros de trabajo, estableciendo un diálogo directo con la representación sindical. También atender las deficiencias de tipo administrativo para el logro de los objetivos; Evitar la contratación de personal que no tenga una función específica, que el líder sindical señala como "favores políticos".

Otra petición de los trabajadores es que el vehículo asignado al coordinador de zona esté disponible para la operatividad de los servicios educativos del personal de campo.

El líder sindical dijo que no se tomarán represalias contra ningún persona que participe en este movimiento y aclaró que esta manifestación no es política, si no laboral.

También le podría interesar: "Abrirán plaza comunitaria para los progreseños 15 años o más"