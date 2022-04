Kanasín. Dan el último adiós al joven vaquero fallecido

KANASÍN, Yucatán.— Ayer martes, familiares y amigos dieron el último adiós al joven vaquero, Jared Baas, quien falleció después de ser embestido por un toro, durante un torneo de lazo, el pasado domingo, en la plaza “El Retoño” de San Antonio

Tehuitz.

La mañana de ayer, decenas de amigos, conocidos y familiares de Jared Baas, asisitieron al funeral del joven.

El cortejo fúnebre salió del domicilio de la familia del joven en la colonia Cuauhtémoc de Kasasín, hasta el cementerio municipal, acompañado de una banda de guerra, así como de hombres a caballo. De esta forma, familiares y amigos despidieron al joven vaquero.

Despedidas en redes sociales

A través de las redes sociales sus amigos publicaron mensajes de despedida, como el del usuario de Facebook Chorepas Chan (Chore), quien escribió: "No puedo luchar contra los designios de la vida, su paso por este mundo no ha sido como las huellas que borra el mar por el contrario siempre te recordaré como un buen amigo y como el mejor hermano que hen tenido, como uno de sus mejores amigos me encuentro tan afectado como tú porque también me sentía que era como un hermano para él. Pido a Dios que pueda recuperarme de esta lamentable pérdida. Situaciones como ésta me hacen pensar que todos tendremos el mismo final, pensemos que está en un lugar donde le daremos el alcance cuando llegue nuestra hora".

Por su parte, Ixileña Bnd escribió en Facebook: "Hace unos meses te acompañamos en tu cumpleaños y hoy nos toca acompañarte en tu último adiós... La vida es prestada y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gana".

Tras el trágico accidente en el que perdió la vida el joven vaquero de Kanasín su novia, Naybi Solís, en su cuenta de Facebook también escribió un mensaje de despedida: "Mi amor, no hay palabras que describan lo que siento en estos momentos, me harás mucha falta y extrañaré muchas cosas de ti, ver tus ojitos bellos, tu sonrisa bella, tus abrazos, tus besos, tus caricias, cuando me contabas todo lo que te pasaba, cuando me decías lo mucho que me amas, contigo supe lo que es sentirse amada y contigo aprendí amar, no creo poder amar a alguien que no seas tú, prometiste que nos casariamos, que tendríamos muchos hijos, eras una gran persona, un gran amigo, un gran hermano, un gran hijo y un gran novio.

Siempre recordaré los bellos momentos que tuve contigo, muchas gracias por haber estado conmigo en las buenas y en las malas, si hay otra vida yo prometo buscarte, te amaré siempre amor mío, mi bebé, el amor de mi vida. Jared Baas".

