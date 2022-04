Umanense lleva un año dando vueltas por la pensión para adultos mayores

UMÁN.— Alfredo José Canul Madera, de 64 años de edad y vecino de esta ciudad, se queja de que desde el 16 de marzo de 2021 inscribió a su esposa, Gregoria Pech Xool, de 66 años, al programa federal Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores y desde entonces les hacen dar vueltas y la mujer aún no recibe el apoyo bimestral de $3,850.

“Hace más de un año que se inscribió mi esposa para la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores; desde entonces nos tienen dando vueltas cada dos meses; nos dicen que no está registrada, luego que siempre sí. Ya fuimos a las oficinas centrales (de la Secretaría del Bienestar federal) en la ciudad de Mérida y nos dicen que aquí, en Umán, nos resuelven, pero no nos dicen cuándo”, indicó.

Noticias Relacionadas Pensión para Adultos Mayores del Bienestar: requisitos e inscripción

Sin apoyo de su candidato

Cuenta que la última vez lo hicieron ir a la hora del pago en el centro deportivo Polifuncional (umanense, donde) al final dijeron que no está en la lista.

“Incluso, la encargada en Umán, Leticia Pech, me dijo que, de seguro en septiembre (ya está dada de alta), pero no lo creo porque he visto que hay personas que se inscribieron hace poco y ya hasta están cobrando o hasta los ‘ayudan’ a agilizar sus trámites, mientras que nosotros llevamos más de un año y no nos resuelven sobre el registro de mi esposa.

“Siempre he apoyado a Joaquín ‘Huacho’ Díaz Mena (coordinador de programas federales en Yucatán); las veces que ha jugado (como candidato de un partido) me han enviado invitación para apoyarlo y con gusto (lo hice). Pero ahora que lo necesito no tengo su apoyo para resolver este problema que tengo sobre la pensión para mi esposa, así que me siento decepcionado de él porque lo consideraba mi amigo”, concluyo Canul Madera.