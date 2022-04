Equipo de rastro en Valladolid, obsoleto

VALLADOLID.— Abastecedores del mercado manifestaron que el cortador de canales del rastro no funciona, por lo que los matarifes están entregando las piezas completas de los cerdos, por lo que las tienen que destazar en sus mesas, lo que da una imagen desagradable en el centro de abasto.

Explicaron que desde hace muchos años cuando les entregan sus animales ya están cortados en canales, pero desde el miércoles les llamó la atención que fueran piezas completas, como las piernas, y casi todo el cuerpo, de modo que ellos se ven obligados a descuartizarlos.

Javier Fernández Arzápalo, ex presidente de la Unión de Abastecedores del mercado, recordó que hace unos días el alcalde, Alfredo Fernández Arceo personalmente acudió al matadero a ofrecer que mejorará el servicio del rastro, incluso habló de modernizarlo y reparar los equipos que estaban en malas condiciones.

Sin embargo aún no se ha realizado ninguna mejora, y por el contrario en el lugar empeora el servicio que se ofrece, al grado de que no se hacen los cortes en canal con el argumento de que el cortador ya no funciona, pero nadie les da una explicación sobre lo que pasa, solo los matarifes les dicen que el cortador no funciona.

Cuando llegan a sus mesas a vender por la mañana, los clientes se asustan al ver tanta sangre en el lugar, mientras ellos encuentran una manera de hacer los cortes pero además de no tener las herramientas adecuadas para cortar, las piezas se quedan sobre la mesa más tiempo de lo debido y da una mala imagen.

Denunció que la carne que están vendiendo en varias ocasiones no tiene el sello de verificado por el inspector de salud, por lo que creen que el responsable no está acudiendo como es debido para garantizar la calidad higiénica de la carne que venden.

Por cierto comentaron que tienen conocimiento que varios abastecedores están sacrificando sus animales en un terreno ubicado a la vera de la avenida Zaci Hual, de modo que el sacrificio de los cerdos o quizá alguna res se realiza de forma clandestina porque no cuenta con ninguna verificación, por lo que las autoridades correspondientes deben investigar el asunto.

De la misma manera taxistas de Kanxoc, denunciaron que en esa comunidad varias personas sacrifican sus cerdos en los patios de sus casas, incluso en la calle, lo que da una mala imagen y afecta el medio ambiente de la comunidad con la sangre de los animales que se queda en el pavimento.— Juan Antonio Osorio Osorno