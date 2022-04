Frente a Yucatán hay ballenas, orcas y manatíes, pero ya no hay focas

En las cálidas aguas del Golfo de México, frente a Yucatán, hay ballenas, orcas, otros delfines y manatíes; en un tiempo hasta focas había, pero desde hace 70 años el hombre las extinguió, informa Raúl Díaz Gamboa, doctor en Ciencias Marinas por el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El Dr. Raúl Díaz Gamboa (Foto: Flor Estrella Santana)

El doctor Díaz Gamboa es coordinador del Programa de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos de Yucatán (Picmmy) instaurado desde 2012 en la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), y de la Red de Varamientos de Mamíferos Marinos para las Costas de Yucatán, que la Profepa instaló desde 2015. También es jefe del Departamento de Biología Marina de la Uady.

¿Hay ballenas en la costa de Yucatán?, se le pregunta.

Sí hay ballenas frente a la costa de Yucatán, pero muy lejos; no se les ve desde la playa porque están en la zona más profunda del Golfo de México, responde, en una entrevista que concedió al Diario en el laboratorio de Biología Marina de la Uady, en Mérida.

Además, por las corrientes, cuando varan acaban acá; no por nada tenemos el muelle más largo del mundo (en alusión al puerto de altura de Progreso), agrega.

¿Qué ballenas viven frente a Yucatán?

Una de ellas es la ballena de Rice, es una especie nueva, su descubrimiento se dio a conocer el año pasado (en enero de 2021); es exclusiva del Golfo de México y vive todo el año ahí, responde el especialista.

También hay orcas en Yucatán, añade el investigador de la Uady, quien narra que en 2020 una orca y su cría fueron grabadas pasando frente al muelle de Holbox (Quintana Roo) “en aguas bien bajitas, cerca de la costa, pero fue justo cuando dejó de haber gente en las playas (en Yucatán, las playas se cerraron a los bañistas en 2020 y 2021 debido la pandemia del Covid-19)”.

#CirculaEnRedesVivimos en un lugar maravilloso. Estampas como esta, en momentos tan difu00edciles, nos recuerda que la vida... Posted by Taxi Vigia on Sunday, April 5, 2020

Es el único vídeo que documenta la presencia de esta especie, destaca, se ve claramente que son dos orcas por el patrón de sus manchas, ningún otro animal tiene ese patrón, y además el tamaño que destaca cuando pasan delante del muelle, describe el Dr. Díaz Gamboa.

Lógicamente sería temerario acercarse a una orca que sea vista cerca de la playa por su fama de “ballena asesina”, se le comenta.

Hasta la fecha no hay reportes de ataques de orca al humano; lógicamente, hay que tener precaución, porque una orca se puede comer a una foca mucho más grande que un humano y puede matar una ballena de 30 metros sin ningún problema, un humano sería un juguete; el que no haya un registro de una orca que atacó a un humano no significa que no pueda pasar, responde.

Entonces ¿este vídeo significa que mientras te estás bañando en el mar de Yucatán puedes estar cerca de una orca?

Claro. Hay partes del mundo donde la gente se está bañando en el mar y hay orcas a su alrededor, contesta en alusión a Nueva Zelanda, Noruega, Canadá y Costa Rica.

Delfines y manatíes

El investigador de la Uady indica que los mamíferos marinos que más se ven en las costas de Yucatán son los delfines, grupo que incluye a la orca.

También destaca que hay un vídeo que documenta la presencia de una especie del orden sirenio de los mamíferos marinos en las costas de Yucatán. “En julio de 2020 dos manatíes fueron grabados durmiendo a la orilla del mar por la carretera Chicxulub-Uaymitún”.

SE BUSCANHoy en la mau00f1ana se reportaron dos manatu00edes en el Km. 22 de la carretera Chixchulub - Uaymitu00fan.Segu00fan se... Posted by PICMMY - UADY on Saturday, July 4, 2020

“En Yucatán nos asombran estas especies (específicamente los mamíferos marinos) cuando podemos verlas desde la orilla de la playa, porque son aguas poco profundas”, subraya el entrevistado.

El Pacífico mexicano y el Golfo de México

En la entrevista, el doctor Díaz Gamboa también explica por qué en el Pacífico la gente puede ver animales marinos desde la playa, como las ballenas, y en el Golfo de México no es común avistarlos.

En el Pacífico mexicano uno se mete al mar y a unos cuantos metros ya está muy profundo, pero en Yucatán tenemos una plataforma continental que abarca 300 kilómetros desde la línea de la costa y es una playa poco profunda; después se inicia la zona más profunda del Golfo de México, de un kilómetro de hondura, y es ahí donde se concentra la fauna marina, contrasta.

Por eso en Progreso uno puede caminar, caminar y caminar en el mar; en Celestún hay que caminar 217 kilómetros para llegar al mar más profundo, indica.

En general en la costa yucateca hay que avanzar un kilómetro para que la profundidad aumente un metro, es decir, en el primer kilómetro el mar puede tener alrededor de un metro de profundidad; es un promedio porque en la zona costera están las olas, aunque no tenemos corrientes marinas fuertes, abunda.

Entonces qué es lo que pasa con esa gente que se tira de un muelle al mar y se pasa a morir o se ahoga?

Porque no sabe nadar o se cansa y se ahoga. Aquí la corriente marina es muy baja, viene del Caribe y es muy suave. Lógicamente, el mar tiene movimiento y si uno se deja llevar pues sí, contesta el doctor en Ciencias Marinas.

La Norma Oficial Mexicana 59 de la Semarnat dice que en México hay 44 especies de mamíferos marinos, cuántas de ellas habitan en el Golfo de México?

Se han documentado la presencia de 35 especies de mamíferos marinos, que incluyen delfines, manatís y focas (sin contar la ballena de Rilce, de reciente descubrimiento), responde.

¿Hay focas en Yucatán?, se le pregunta con sorpresa y asombro al escuchar la anterior respuesta.

Hubo foca monje en Yucatán, puntualiza. Se declaró extinta a inicios de los años cincuenta. Se le vio por última vez en 1952 entre Jamaica y Honduras, es el último registro comprobado de un avistamiento de una foca monje, informa el especialista.

La especie vivió en el Caribe y en el Arrecife Alacranes, pero fue extremadamente cazada por su piel, su carne y su grasa y también para ponerla en zoológicos y en acuarios, señala.