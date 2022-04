Policías no están certificados en Valladolid

VALLADOLID.— El 50% de los policías municipales de los 106 municipios del estado no están certificados por el Centro de Evaluación y Control de Confianza Estatal C-3, motivo por el cual ayer por la mañana se llevó al cabo la Reunión de Coordinación Interinstitucional, Certificación de los Elementos de las Instituciones de Seguridad Pública Municipal, cuya sede fue la delegación de la Canaco.

De acuerdo con información proporcionada en la reunión, se explicó que las certificaciones de los elementos policíacos solo tiene vigencia por los tres años que dura la administración municipal en turno, de modo que el siguiente debe someter a los uniformados a otros procesos de certificación, tomando los cursos y talleres correspondientes de actualización.

En el caso de los nuevos elementos, sus cursos duran alrededor de 900 horas, en tanto los antiguos que han sido certificados previamente en la administración que concluye, deben continuar con su preparación y tomar los talleres durante 300 horas.

Policías que pierden su certificación

Se expuso que en el caso de los municipios pequeños no están certificados, debido a que cuando llega una nueva administración, del partido que sea, a los elementos policíacos simplemente se les da de baja o éstos se van, con el objeto que el nuevo alcalde o director de la corporación ponga a sus nuevos elementos.

Ante este panorama se pierde el trabajo de certificación y profesionalización que se ha llevado al cabo antes, por lo tanto hay que empezar de nuevo y eso se ha vuelto en un cuento de nunca acabar, pues todo lo manejan los alcaldes de manera política.

¿Qué policías mantienen su certificación?

En el caso de Mérida, Tizimín, Progreso, Ticul, Motul, Izamal, Valladolid y otros municipios grandes, están certificados debidamente, solo es cuestión que ahora que tienen ocho meses de la actual administración, es importante que se certifiquen de nuevo.

En ese caso el alcalde Alfredo Fernández Arceo, quien fungió como anfitrión de la reunión, comentó que cuenta con 238 uniformados, de los cuales 120 tienen vencida su certificación, de modo que ahora que se abran los cursos, seguro que participarán en los procesos que les impone la SSP.

En el evento estuvo presente Julia Roxana Cobos Mena, quien es directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza Estatal de la SSP, e invitó a los directores de las corporaciones policiacas para que inscriban a sus elementos para que se certifiquen, por lo que se les informará en el momento que se abran los espacios y el calendario de participación de los policías Municipales.

Se habló que el policía que no se ha certificado no puede impartir justicia de manera correcta, aunque eso no significa que no lo sea, simplemente está avalada por la autoridad municipal en turno, de modo que es necesaria su certificación.

En la reunión se habló que el 83% de los policías estatales están certificados, el 17 por ciento restante está en proceso o en su defecto es personal de nuevo ingreso, pero se está trabajando para que el 100 por ciento ya cuente con su certificación.

Luego del plan de certificación, a través de una pantalla se les explicó a los directores de corporaciones sobre los temas que se les impartirá para que puedan ser certificados, de modo que se les insistió en la necesidad de tomar los cursos que se les impartirá.— Juan Antonio Osorio Osorno