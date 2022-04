Sugieren no hacer superficial fiesta para San Telmo

PROGRESO.— Luego de una pausa de dos años debido a la pandemia del Covid-19, ayer viernes de nueva cuenta tronaron los voladores y se escuchó la música de una charanga en las puertas de la iglesia de San Pedro González Telmo, en la colonia Vicente Guerrero, en el poniente de esta ciudad.

La música de la charanga “Los Mercedes” y el estallido de los voladores que quemaban socios del Gremio de Pescadores avisaron que se iniciaba la esperada tradicional fiesta de San Telmo.

A la misa de bajada de la imagen asistieron unos 500 feligreses, quienes cantaron y acompañaron al patrono de los pescadores en la procesión en las principales calles de esa colonia, también conocida como “La Bondojo”.

Las familias de ese rumbo e integrantes de los gremios se concentraron en la iglesia de San Telmo para asistir a la misa de bajada que ofició el padre Juan Carlos Pat Itzá, administrador parroquial de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y San Telmo.

En su mensaje a los fieles, el padre invitó a que el signo que se va vivir con el santo patrono sea una oportunidad para crecer en acciones concretas, “no para que hagamos lo mismo de siempre”.

Cuando una devoción se queda en lo superficial, en preparar comida, la charanga y hacer bien el baile y hasta allá, es muy pobre; nuestra devoción debe ser en cosas concretas, expresó.

“Que este año, cuando presente mi devoción a San Telmo, sea una oportunidad para decir: ‘Señor este año no estoy casado con la iglesia, pero mi devoción es casarme con la iglesia; si no he bautizado, ofrecer bautizarme, y si estoy en el vicio, mi promesa es dejarlo, que no solo sean promesas externas, sino concretas”, subrayó el sacerdote Pat Itzá.

Luego de la misa, se realizó la bajada de la imagen, que estuvo a cargo de integrantes del Gremio de Pescadores.

Después, le colocaron vestimenta nueva a la imagen del patrono de los pescadores y entonces, en medio de aplausos, salió de la iglesia para la procesión que encabezó el padre Pat Itzá.

Al paso de San Telmo se escucharon los voladores, la charanga iba en medio de los fieles y los estandartes y pabellones de los gremios que participan en la festividad anual.

Hoy sábado al mediodía a la iglesia de San Telmo entra el gremio Fe, Esperanza y Caridad, que saldrá de su local de la calle 60 con 29 del oriente de la ciudad.— Gabino Tzec Valle