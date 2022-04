Flamboyanes, Progreso. Hombre caminaba por la calle cuando lo atacaron

PROGRESO.- Un hombre resultó con severas lesiones tras recibir un ataque en la comisaría de Flamboyanes.

El incidente se registró el sábado pasado por la noche, cuando Luis E. C. C., de 43 años de edad, estaba caminando por la calle 53 C entre 69 de esta comisaría.

De acuerdo con testigos, dos sujetos lo agredieron con armas punzocortantes, causándole una herida de 10 centímetros en la cabeza que los paramédicos de la Cruz Roja atendieron.

El hombre fue trasladado al hospital Naval del puerto para recibir atención médica.

Trascendió que, tras el ataque, las pertenencias del hombre estaban intactas, por lo que se descartó que se tratara de un robo. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los agresores y sus intenciones.

.- Abraham Raz Herrera.