Tepakán estrena museo

TEPAKÁN.— Inauguran el salón de la historia de este municipio, en el marco de la Semana Cultural, un salón dónde encontrarán un acervo cultural, que data de años atrás y está documentado con fotos, utensilios, ilustraciones, testimonios de los ante pasados.

En el patio central del palacio municipal se habilitó un espacio denominado el “Salón de la Historia”, que funcionaría como un museo, se exponen pinturas de artistas locales, maqueta que representa el centro de la comunidad con figuras a escala, la iglesia, palacio, casa ejidal, mercado, las antiguas casonas del perímetro de la plaza principal.

De igual manera está la monografía del municipio, el antropólogo Juan Santos Chairez, dio una reseña sobre los orígenes del municipio, su desarrollo, transformación y evolución hasta la actualidad.

En el pequeño museo hay una colección de fotografías, con personajes ilustres y destacados, músicos, deportistas, boxeadores, profesores, que son oriundos de Tepakán. Ni mencionar que se estrenó una melodía dedicada a Tepakán de la autoría de Santos Chairez, cuyá letra habla sobre los habitantes, costumbres y tradiciones.

La semana cultural, que el ayuntamiento y el departamento de cultura organizaron, con el objeto de no dejar pasar inadvertida la “fiesta tradicional”, que cada año se realiza en honor a la virgen de la Candelaria y que este año no se realizó en lo popular, ya que por tercer año consecutivo por la pandemia del Covid-19, no se llevó a cabo.

Durante esta semana habrá actividades, musicales, exposición de pinturas donde se podrá admirar la “feria en miniatura”, como son la rueda de la fortuna, carrusel, silla voladora, entre otros juegos mecánicos réplicas en movimiento.

En el salón de la historia se puede admirar pinturas plasmadas, fotografías, artefactos que se utilizaron por los lugareños en aquella época, que nos hace rememorar en el pasado, cómo fue la vida, transporte, cultivos, agricultores, todo las tradicionales, religión y cultura que identifica al municipio.

Según los organizadores del evento el espacio está abierto todo los días, dónde lugareños y visitantes atiene acceso para visita del salón de la historia

Durante el corte del listón inaugural estuvo a cargo de autoridades locales, encabezado por el alcalde, Weyler Coral Manrique, secretario municipal, David Balam Tamaño, entre otros invitados.— Megamedia