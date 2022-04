Entrega apoyos y supervisa obras en municipios en Yucatán

Necesitamos hacer equipo todos juntos para llevar a Yucatán al lugar donde queremos y solo unidos y haciendo a un lado los intereses personales lograremos seguir transformando nuestro estado, convocó el gobernador Mauricio Vila Dosal a empresarios de municipios del oriente del estado al presentarles lo que se está haciendo en Yucatán.

En un comunicado se informó que desde el Salón Internacional del Recinto Ferial de Tizimín y acompañado del alcalde anfitrión, Pedro Couoh Suaste, el gobernador se reunió y atendió las solicitudes y dudas de los empresarios en materia de salud, medio ambiente y economía de municipios de Tizimín, Sucilá, Río Lagartos, Panabá y Espita.

“Este gobierno tiene mucha visión para hacer las cosas mejores para la población con apoyos que están ayudando verdaderamente, vemos a un gobernador preocupado y ocupado, por lo que agradecemos todo lo que hace para tener un mejor Yucatán”, indicó el representante de la empresa Ultramarino, Francisco Cauich Chai.

En gira de trabajo por esta región y acompañado de los titulares de las secretarías de Desarrollo Rural (Seder), Jorge Díaz Loeza, y Social (Sedesol), Roger Torres Peniche, así como la de las Mujeres (Semujeres), María Cristina Castillo Espinosa, Vila Dosal también distribuyó aparatos para la movilidad e independencia de personas vulnerables, dio el banderazo del comienzo de la repavimentación de cerca de dos kilómetros de calles, realizó el corte de listón inaugural del Instituto Municipal de la Mujer y realizó la entrega de los trabajos en la rehabilitación de calles, la red de agua potable y perforación de pozos.

En presencia de las alcaldesas de Espita, Martha Eugenia Mena Alcocer; Sucilá, Gabriela de Jesús Pool Camelo; Río Lagartos, Floricely del Carmen Alcocer Marfil y el alcalde de Panabá, Omar Adiel Mena Narváez, Vila Dosal realizó un recuento de las estrategias que están impulsando el desarrollo del estado en materia de salud, campo, vivienda, seguridad y la atracción de inversiones nacionales y extranjeras que están generando importante número de empleos en el estado.

En ese marco, el gobernador presentó los nuevos proyectos que esperan para detonar el desarrollo de Yucatán como la Ampliación del puerto de altura en Progreso, la construcción de dos plantas de generación de energía eléctrica de ciclo combinado y la ampliación del ducto Mayakán para garantizar el abasto de gas natural, el Tren Maya, la construcción del nuevo Hospital O’Horán en Mérida, convertir todo el terreno de La Plancha en un gran parque y con el proyecto de fibra óptica, proveer de internet todas las escuelas públicas, parques principales y centros de salud del estado.

Como producto de las constantes gestiones del gobierno estatal ante la Federación para ayudar a quienes menos tienen, Vila Dosal igual realizó la entrega de apoyos como lentes graduados de armazón, prótesis dentales, cirugías de cadera y rodilla, auxiliares auditivos y aparatos de movilidad como sillas de ruedas, sillas PCI y PCA, andaderas y bastones en beneficio de más de 3,690 personas de 80 municipios a través de una inversión de más de 13 millones de pesos para mejorar la calidad de vida de los yucatecos y su inclusión y reincorporación educativa, social y laboral, como parte de la jornada de entrega de apoyos correspondientes al año 2022 del programa de Beneficencia Pública.

Enoh López Rasgado es uno de los beneficiarios de este esfuerzo conjunto con el cual podrá sustituir un viejo bastón de madera por una nueva andadera que le ayudará a poder trabajar como velador, pues sus rodillas se encuentran desgastadas y ya no tienen fuerza para caminar.

“Estoy muy emocionado porque este aparato me será muy útil para mi trabajo como velador de un restaurante y podré moverme más que con mi bastón, ya que me limitaba un poco para caminar. Es un gran apoyo que nos brinda dependencia y valernos por nosotros mismos y no hay mejor beneficio que ese”, señaló el hombre.

Acerca de estos apoyos, la directora general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán (Apbpey) Zhazil Méndez Hernández, indicó que como muestra de que el trabajo de manera coordinada se sobrepasaron las metas del año con la gestión de más apoyos de los estimados con lo que el gobierno federal refrenda su confianza hacia Yucatán para apoyar a cada vez más yucatecos haciendo llegar estos beneficios a quienes más lo necesitan, aseguró ante la Presidenta del DIF Tizimín, Gabriela Mezquita Alonzo.

Al realizar un recorrido por la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de Tizimín, el gobernador se comprometió con remozar este espacio que cuenta con áreas como Mecanografía y de estimulación temprana para brindar espacios cómodos y novedosos que compongan una atención de calidad a los usuarios.

Como parte de su gira de trabajo por este municipio del oriente y acompañado del director general del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), Felipe Alberto Canul Moguel; Vila Dosal realizó el banderazo de inicio de los trabajos de reconstrucción de cerca de dos kilómetros de calles mediante un esfuerzo conjunto entre los gobiernos estatal y municipal de 7.8 millones de pesos.

Los trabajos que se realizarán en la calle 48 entre 51 y 81 constan de la colocación de sub-base por unidad de obra terminada de 15 centímetros de espesor compacto, la aplicación de carpeta de concreto asfáltico, riego tapón y señalamiento en beneficio de 80,672 habitantes de esta localidad a través del trabajo en equipo.

Siguiendo con sus actividades de trabajo, el gobernador cortó el listón inaugural del Instituto Municipal de la Mujer, en el que adolescentes, niñas y demás habitantes de esta localidad podrán ser atendidas con asesoría psicológica, jurídica y social, en caso de requerirlo.

Junto con la titular de Semujeres y la directora del recinto, Karla Santoyo Arceo y las alcaldesas de Sucilá, Gabriela de Jesús Pool Camelo y de Río Lagartos, Floricely Del Carmen Alcocer Marfil, el gobernador realizó un recorrido de supervisión por las instalaciones, donde también se ofrece asesoría y canalización, para que las habitantes puedan acceder a los diferentes programas que ahí brinda la dependencia estatal.

Finalmente, Vila Dosal y al alcalde de Tizimín inauguraron los trabajos de remodelación de calles de asfalto, red de agua entubada y perforación de tres macropozos en el fraccionamiento Fovissste, una de las vialidades más afectadas por inundaciones a causa del paso de fenómenos naturales.

Se detalló que los trabajos realizados en los más de 15 mil metros cuadrados, fueron el retiro de la carpeta existente, conformar la base hidráulica y se aplicó la carpeta asfáltica; también, se sustituyeron todas las tomas domiciliarias por unas nuevas, se realizó el cambio de abrazaderas y la tubería ramal y se perforaron tres macropozos.

El fraccionamiento Fovissste tiene 35 años desde que se creó y desde entonces no se había realizado alguna intervención en las calles en beneficio de más de 300 familias que habitan en esta zona.