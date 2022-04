A cuatro años aún no concluye un local ganadero en Tizimín

TIZIMÍN.— Ya son cuatro años que se inició con la construcción de un ambicioso proyecto ganadero y que a la fecha la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (Ugroy) no ha puesto en funcionamiento.

Desde 2017, el ex dirigente de la Ugroy Luis Cepeda Cruz lo anunció como un moderno centro de mejoramiento que ofrecería a los ganaderos servicios de subasta, laboratorio genético, acopio y comercialización con inversión superior a los 20 millones de pesos.

Al año siguiente la obra ya se estaba echando a andar en las ocho hectáreas de terreno que se ubican al norte de la ciudad.

Sin embargo el sueño de Cepeda Cruz no se concretó pues no solo no se terminó el ambicioso proyecto, sino que fue reemplazado del cargo por Esteban Abraham Macari quien es hoy el actual líder a quien le dejaron una deuda de 100 millones de pesos.

Aunque la gran parte de la infraestructura del edificio se terminó al salir Luis Cepeda faltaba lo más importante que era la maquinaria y el equipamiento de los laboratorios, mismo que con el apoyo del gobierno estatal se ha ido consiguiendo.

Año con año funcionarios estatales y federales han anunciado que ya pronto se pondrá en funcionamiento sin embargo sigue incluso el proyecto y con la pandemia del Covid los trabajos se suspendieron ante la falta de recursos.

Actualmente las oficinas están en funcionamiento y además ahí se elaboran las esferas de silo con la maquinaria de donó el gobierno del Estado, pero todavía falta equipar los laboratorios que es lo más costoso, como los termos de nitrógeno.

El objetivo principal delplan ganadero es que Tizimín y en general el Estado tengan su centro genético donde se reciba ganado de todo Yucatán y del sureste para colectar embriones y hacer transferencias, fertilización invitro mejorando así la calidad de ganado

El pasado mes de septiembre en la visita del funcionario Federal Arturo Macosay Córdoba, coordinador nacional de ganadería, ofreció apoyar para concluir dicho proyecto y se esperaba incluso que a principios del 2022 se pueda concretar sin embargo casi se cumple medio año y la obra sigue sin funcionar.

Hace unos días en la asamblea ordinaria de la Ugroy, el gobernador Mauricio Vila Dosal se comprometió ante líderes ganaderos que este año se terminaría y que con ello sería el primero en el sureste de México, pues el más cercano se ubica en Querétaro y no cuenta con el estatus sanitario.

Actualmente se ha visto a albañiles trabajando en la fachada del inmueble, según personal del consejo directivo solo falta el equipamiento pues ya los corrales y la infraestructura ya están listos.— WENDY UCÁN CHAN