Regaño en misa de gremio

PROGRESO.— En la misa de despedida del gremio de Señoras y de bienvenida al gremio Familiar Cristiano, el sacerdote Juan Carlos Pat Itzá expresó que algunas personas protestan cuando se pide colaboraciones para la iglesia, pero sin queja alguna pagan $200 de la preventa del boleto para los bailes de la fiesta de San Telmo.

El padre Pat Itzá, administrador de la parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y San Telmo, se deslindó de los eventos del festejo anual de San Telmo que se realizan fuera de la iglesia, en especial los bailes y la quema de barquitos.

Afirmó que no es socio de ninguna actividad, no recibe nada y no es responsable de lo que hagan los gremios.

“Que quede claro: no tengo nada que ver con el baile, hay quienes piensan que el padre es socio del baile, pero no tengo nada que ver y tampoco recibo nada”, puntualizó, en un duro mensaje ante los socios del gremio Libre Unión, quienes escuchaban la misa, y los del Familiar Cristiano, quienes en la puerta de la capilla de San Telmo esperaban para entrar.

“Escucho que por voceo se promueve el baile, la preventa es de $200, lo que parece burlas, pues protestan cuando se les pide colaboraciones y aportan poco, así que aclaro que el padre no tiene nada que ver con ese baile y otras actividades que realizan fuera de la iglesia”, subrayó.

“Otra cosa: el domingo se va a realizar la famosa tradición de la quema de barquitos, que lo van a hacer en el Centro, pero hay confusión y lo aclaro: la misa es acá, en la capilla de San Telmo, a las 11 horas y también hay a las 5 de la tarde, luego los del gremio se van al Centro para quemar los juegos pirotécnicos”, indicó.

Dijo que les pidió a los socios de gremios pedir permiso al alcalde (Julián Zacarías Curi) y les autoricen hacer la quema.

El presbítero aclaró que no tiene nada que ver en ese espectáculo y tampoco habrá misa de San Telmo en la iglesia de La Purísima Concepción y San José antes de la quema de barquitos.

El baile y la quema de barquitos los organiza el gremio de Pescadores, que entrará el domingo próximo al mediodía en la capilla de San Telmo y en la noche hará un baile en el parque Morelos.

El lunes 2 de mayo a las 11 de la mañana, el obispo auxiliar Pedro Mena Díaz oficiará misa y después habrá tardeada baile en el mismo parque Morelos.

Ayer jueves, a la capilla de San Telmo entró el gremio Familiar Cristiano, cuyos presidentes, los esposos Jorge Luis Pérez González y Verna del Rosario Carvajal Ambrosio, encabezaron la procesión que salió de un predio de la calle 96 entre 39 y 41 de la colonia Canul Reyes, en esta ciudad.

Al frente también iban María Alejandra Ruiz Cáceres, Alejandra Esmeralda Ayala Carvajal, quien llevaba la nueva vestimenta de San Telmo, y la niña Anahí Guadalupe Santos Ayala, quien llevaba un barquito.

El gremio Familiar Cristiano fue fundado hace 16 años por Reina Patricia Ambrosio Sánchez, quien falleció hace cinco años; la tradición lo continúa su hija Verna del Rosario.

Hoy viernes entra el gremio de Agricultores.— G.T.V.