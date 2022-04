Domingo de choques en Motul: un lesionado y cuantiosos daños materiales

Mauricio Can

MOTUL.- Este domingo se registraron dos accidentes en el municipio en los que se vieron involucrados un automovilista y un motociclista.

Un motociclista chocó contra un camión repartidor de conocida marca de papas. Tras el fuerte impacto el de la moto terminó debajo de camión repartidor, luego que no respetó la señal de alto.

Los hechos ocurrieron la tarde de hoy sobre la calle 25 entre 30, el camión repartidor tenía preferencia y fue chocado por el motociclista que no hizo su alto.

El motociclista circulaba en una Italika 110 c.c., semiautomática, que no fue identificado, circulaba de Poniente a Oriente sobre la calle 25, cuando al llegar a la intersección de la 30 no respetó el disco de alto y chocó contra el camión repartidor de sabritas. De Sur a Norte circulaba el camión Ford con placas de circulación, YT - 6268 - A, del Estado de Yucatán, cuyo conductor no pudo evitar la colisión.

El motorista terminó en el pavimento debajo de la unidad, vecinos y testigos que vieron el hecho de inmediato lo sacaron y lo trasladaron a la acera donde se quejaba de fuertes dolores en el cuerpo. Al lugar llegó una ambulancia con paramédicos quienes lo inmovilizaron y trasladaron al Seguro Social para descartar una posible fractura de tibia y peroné.

El conductor del camión repartidor dijo que no pudo frenar a tiempo para evitar la colisión, aunque si logró evitar pasar encima de él. La Policía Municipal trasladó a la comandancia a ambos vehículos involucrados para el deslinde de responsabilidades.

Conductor se fuga tras chocar en Motul

Un automóvil Peugeot terminó como pérdida total al colisionar contra un poste de metal, luego que el conductor en estado de ebriedad perdiera el control.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19 horas de hoy en la calle 29 entre 48 y 50.

El automóvil Peugeot circulaba de Oriente a Poniente cuando frente a la Casa de la Cultura el conductor perdió el control y chocó contra un poste de concreto de CFE. Tras el fuerte impacto el automóvil comenzó a sacar humo del motor y el conductor como pudo se bajó y se dio a la fuga en un mototaxi que pasaba.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal para llevarse el vehículo para el deslinde de responsabilidades por el daño al poste de CFE.