Llaman a tomar una casa ejidal en Izamal

IZAMAL.— En un vídeo que circula en Facebook, el excomisario ejidal Jorge Lugo Santamaría llama a sus simpatizantes a tomar la casa ejidal, ubicada en la calle 31 entre 32 y 34 del centro de esta ciudad, el miércoles 4 de mayo próximo.

Para ese día, el comisario ejidal, José Elías Canché Pisté, “Tony Canché”, convocó a los ejidatarios a una asamblea de información.

Canché Pisté, de la planilla verde, fue electo comisario el 30 de enero pasado en unas votaciones que Lugo Santamaría, de la roja, perdió.

Al respecto, Canché Pisté dijo: “Seré claro: he dicho que se demandará a quien esté involucrado en la venta del patrimonio de los ejidatarios de Izamal, quien esté libre de culpas no debe enfadarse; al contrario, deben llegar al local del ejido y ponerse a la orden de las dudas que existen.

“Es una realidad: se ha encontrado una clara venta de tierras, documentos de usufructo falsos, sin que pase a las autoridades correspondientes, hoy aún no se puede indemnizar a los ejidatarios con el resto del dinero ($268,203 por la cesión de tierras para el Tren Maya) porque los que salieron (el excomisario José William May Gorocica) no han comprobado debidamente a quienes le pagaron la indemnización.