Pagan a los que no “hacen escándalo” por el caso de un fraude en Chichimilá

VALLADOLID.— Arturo Ciau Puc, representante de un grupo de vecinos de Chichimilá y de otros municipios, a quienes la Fundación “Factun”, les ofreció casas, a través de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), manifestó que ayer viernes les ofrecieron devolver sus $15,000 que aportaron para el proyecto, luego de varios meses que les han hecho dar vueltas sin que reciba su dinero.

Como publicamos en su momento, hace unos meses, un grupo de vecinos de Chichimilá se manifestó en el Palacio Municipal de esa cabecera y retuvieron a Guillermo Cauich Durán, representante de la UNTA, debido a que no les cumplió con entregarles el material de construcción a 79 familias de esa comunidad, que reclamaron la devolución del dinero que aportaron como cuota del proyecto.

Del mismo modo publicamos que ya se le devolvió su dinero a un grupo de personas y se ofreció que se continuaría con la devolución, pero la UNTA no cumplió por lo que los vecinos presionaron a Arturo Ciau Puc, quien hizo lo mismo con el representante legal de la UNTA Alfonso Dávalos Mena, quien argumentó que no lo puede entregar porque no cuenta con el recurso.

Sin embargo, tras la presión ejercida, el jueves por la noche les avisaron que ayer les devolverían su dinero a otro grupo de ocho personas, los cuales son Javier Rodolfo Ek Tuz, Rigoberto Canul Ku, Fernando Caamal Nahuat, Gloria Elizabeth Jiménez Aguilar, Norma Aracely Che Chi, Alma Abigail Ciau Puc, Celia May Xihum y Gloria Luna Chablé, quienes recibirán su dinero de vuelta.

Arturo Cauich Puc, manifestó que el ofrecimiento de la devolución lo hizo el abogado Alfonso Dávalos Mena, quien ofreció que por la tarde del viernes llegaría a la comunidad para hacer entrega del dinero y además se le aseguró que el próximo martes 2 de mayo se haría la devolución de su dinero a otro grupo de vecinos.

El representante de los afectados de esa comunidad comentó que espera que el representante de la UNTA cumpla con su ofrecimiento, para calmar a los inconformes, de lo contrario, podría registrarse problemas.

La inconformidad de los vecinos afectados se está generalizando en otros municipios como en Chemax, Temozón y Valladolid, los cuales ya están exigiendo la devolución de sus $15,000, incluso tienen conocimiento que personalmente Guillermo Cauich Durán devolvió su dinero a cinco de 32 vecinos de Temozón.

Cauich Duran, de la UNTA, insistió en que sí se entregará el material a los beneficiados de viviendas que están esperando con paciencia que se les entregue y que “no están armando su escándalo como los otros que ya no lo quieren”.

Comentó que se devolverá su dinero a todos los de Chichimilá que lo exigen, solo es cuestión que tengan un poco de paciencia y corroboró que la otra entrega se hará la próxima semana.— Juan Antonio Osorio Osorno