¿Quiénes fueron los primeros 10 muertos de Covid-19 en Yucatán?

Hoy martes, con motivo de que el Congreso local designó el 5 de abril como “Día estatal para recordar a las víctimas del SARS-CoV-2 (Covid 19)”, presentamos quiénes fueron las 10 primeras personas que fallecieron a causa de la pandemia en Yucatán.

El Congreso yucateco aprobó el 30 de marzo de 2022 esta efeméride para que, según dijo, se realice alguna actividad institucional para recordar a la gente fallecida por la pandemia. Ayer lunes, cinco días después que los 25 diputados estatales aprobaron esta iniciativa, el gobierno de Yucatán aún no la promulgaba para convertirla en ley.

Hasta ayer tampoco había actividades del Congreso o el Ejecutivo estatales programadas para hoy por esta nueva efeméride.

Según la base de Datos Abiertos del Covid-19 en México, de la Secretaría de Salud federal (SSA), las primeras 10 personas que murieron de la Enfermedad por Coronavirus de 2019 (Covid-19) en Yucatán fueron las siguientes:

1) Mexicano y habitante de Mérida

Un varón de 37 años de edad, nacido en Yucatán y vecino de Mérida. Empezó con los síntomas el 23 de marzo de 2020 y al décimo día, el 1 de abril, ingresó en un hospital de la SSA, dijo que no es indígena, no habla lengua indígena, que de las 10 enfermedades de riesgo de complicaciones por el Covid-19 solo padecía obesidad y que sí tuvo contacto con un caso positivo de SARS-Cov-2. Su prueba de laboratorio dio positivo al mismo virus. Presentó neumonía, fue intubado e ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Murió el 3 de abril de 2020, estuvo enfermo 12 días.

2) Un británico

Un británico de 71 años de edad. Comenzó con los síntomas el 21 de marzo de 2020 (en el crucero “Marella Explorer 2”) y fue ingresado en un hospital de la SSA el 30 de marzo. Se le anotó como vecino de Mérida. Padecía de hipertensión arterial y tuvo contacto con un caso positivo de SARS-CoV-2. Su muestra de laboratorio dio positivo a este virus. Presentó neumonía, fue intubado e ingresó en la UCI. Falleció el 3 de abril de 2020, estuvo enfermo 14 días.

3) Un griego

Un griego de 46 años de edad. Empezó con los síntomas el 24 de marzo de 2020 (en el crucero “Marella Explorer 2”) y el 1 de abril fue internado en un hospital de la SSA. Dijo no padecer ninguna de las 10 enfermedades de riesgo, pero que sí tuvo contacto con un caso de SARS-Cov-2; su muestra de laboratorio dio positivo al SARS-CoV-2. Desarrolló neumonía, fue intubado e ingresó en la UCI. También se le registró como vecino de Mérida. Pereció el 6 de abril de 2020, luego de 14 días enfermo.

4) Mexicano y vecino de Umán

Un varón yucateco de 65 años de edad, habitante de Umán. Empezó con los síntomas el 20 de marzo de 2020 y ocho días después, el 28 de marzo, ingresó en un hospital de la SSA. No hablaba lengua indígena, padecía de obesidad y dijo que no tuvo contacto con un caso positivo de Covid-19. Pero se le hizo la prueba de laboratorio y dio positivo a SARS-CoV-2. Presentó neumonía, fue intubado y estuvo en la UCI. Murió el 7 de abril de 2020, estuvo enfermo 19 días.

5) Mexicana y habitante de Kanasín

La quinta víctima mortal de la pandemia fue la primera mujer que murió de Covid-19 en Yucatán. Fue oriunda de Chiapas, vivía en el municipio yucateco de Kanasín y tenía 45 años de edad. Comenzó con los síntomas el 1 de abril de 2020 y el mismo día fue internada en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde dijo que no estaba embarazada, no hablaba lengua indígena, padecía de diabetes y obesidad y no especificó si tuvo contacto con un caso de Covid-19. Su prueba de laboratorio dio positivo a SARS-CoV-2. Sufrió neumonía y fue intubada, pero no estuvo en la UCI. Falleció el 7 de abril de 2020, al séptimo día con la enfermedad.

6) Mexicano y residente de Valladolid

Un varón yucateco de 69 años de edad y vecino del municipio yucateco de Valladolid. Empezó con los síntomas el 22 de marzo de 2020 y al undécimo día, el 1 de abril, ingresó en un hospital de la SSA. Dijo que no era indígena ni hablaba lengua indígena, no padecía de ninguna de las 10 enfermedades de riesgo; no especificó si tuvo contacto con un caso positivo de SARS-CoV-2. Su prueba de laboratorio dio positivo a este virus. Tuvo neumonía, fue intubado e ingresó en la UCI. Murió el 10 de abril de 2020, estuvo enfermo 20 días.

7) Mexicana y vecina de Izamal

La séptima víctima mortal de la pandemia fue también la primera persona mayahablante que murió de Covid-19. Fue una mujer yucateca de 54 años de edad que residía en el municipio yucateco de Izamal. Le comenzaron los síntomas el 5 de abril de 2020 y al tercer días, el 7 de abril, ingresó en un hospital del IMSS-Bienestar; dijo que no estaba embarazada, que sí era indígena, que sí hablaba una lengua indígena y padecía de diabetes y obesidad; no especificó si tuvo contacto con un caso positivo de Covid-19. Su prueba de laboratorio dio positivo a SARS-CoV-2. Sufrió neumonía, no fue intubada ni estuvo en la UCI. Falleció el 10 de abril de 2020, en su sexto día enferma.

8) Mexicano y residente de Valladolid

Un varón yucateco, de 63 años de edad, vecino de Valladolid. Empezó con los síntomas el 8 de marzo de 2020 y al décimo quinto día, el 22 de marzo, fue internado en un hospital de la SSA; dijo no ser indígena ni hablar lengua indígena y que no tenía ninguna de las 10 enfermedades de riesgo, pero que sí tuvo contacto con un caso positivo de Covid-19. Su prueba de laboratorio dio positivo a SARS-CoV-2. No tuvo neumonía, pero sí fue intubado y sí ingresó en la UCI. Pereció el 23 de abril de 2020, estuvo enfermo 47 días.

9) Mexicano y poblador de Mérida

Un varón yucateco de 47 años de edad, habitante de Mérida. El 24 de marzo de 2020 le comenzaron los síntomas y, al sexto día, el 29 de abril, ingresó en un hospital del IMSS; dijo no ser indígena, no hablaba lengua indígena, que padecía de obesidad y no tuvo contacto con un caso positivo de Covid-19, pero su prueba dio positivo a este virus. Presentó neumonía y fue intubado, pero no ingresó en la UCI. Falleció el 26 de abril de 2020, en su día 34 con la enfermedad.

10) Mexicano y vecino de Valladolid

Fue el tercer vecino de Valladolid y el segundo mayahablante que murió por la pandemia. Fue un varón yucateco de 55 años de edad. Le empezaron los síntomas el 29 de marzo de 2020 y al noveno día, el 6 de abril, fue internado en un hospital de la SSA; dijo que era indígena, que hablaba una lengua indígena, que sabía que padecía diabetes y obesidad pero ignoraba si tenía alguna de las otras enfermedades de riesgo; no especificó si tuvo contacto con un caso positivo de Covid-19. Su prueba de laboratorio dio positivo a SARS-CoV-2. Presentó neumonía, fue intubado e ingresó en la UCI. Murió el 30 de abril de 2020, estuvo enfermo 33 días.



Los primeros 10 decesos por Covid-19 ocurrieron en cinco de las 14 ciudades (localidades de 15,000 o más habitantes) que, según el Censo de 2020, tiene Yucatán.

Los primeros 10 fallecidos de Covid-19 en Yucatán. En color azul los varones

De las 10 primeras víctimas mortales, ocho fueron varones y solo cuatro tenían 60 año o más de edad, que en ese entonces era considerado el grupo poblacional de mayor riesgo de sufrir complicaciones y hasta la muerte a causa del Covid-19. Solo uno padecía de hipertensión y tres tenían diabetes, enfermedades asociadas con un alto riesgo de mortalidad por SARS-CoV-2.

De la primera decena de fallecidos, solo una fue hospitalizada el mismo día que le iniciaron los síntomas; los demás fueron internados entre el tercer y el décimo quinto día de la enfermedad. Murieron tras pasar entre siete y 47 días enfermos de Covid-19.

La Secretaría de Salud de Yucatán informó ayer 4 de abril de 2022 que en la entidad 6,931 personas han fallecido de Covid-19. No reportó decesos el domingo y ayer lunes. Esta cantidad de personas es 7.1 veces la población de Quintana Roo, que es el municipio yucateco menos poblado y tiene 976 habitantes, según el Inegi.— Flor Estrella Santana