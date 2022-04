Vecino de Tzucacab pierde una pierna y ahora le niegan el servicio de transporte público

TZUCACAB.— José Cirilo Cámara, de 57 años de edad, a quien se le dificulta caminar porque perdió una pierna, denunció que es discriminado por los conductores de los medios de transportes públicos y fue rechazado en el apoyo oficial para discapacitados.

Explicó que la gente cree que por su condición recibe el apoyo económico para personas con discapacidades, pero aclaró que no es así. José Cirilo recordó que en septiembre de 2021 perdió una pierna y desde entonces lucha contracorriente.

Él se ha dedicado a la venta de cubrebocas y bolis.

Sin embargo, actualmente tiene problemas para trasladarse porque muchos choferes de autobuses ya no lo quieren llevar y le dicen que “no hay lugar”, en tanto mototaxistas responden que “van por un viaje”.

“Ellos creen que me van a ayudar a subirme en esos vehículos, pero yo sí puedo subirme por sí solo, aunque con dificultad”, resaltó.

“Lo que sí agradezco es el apoyo de las personas voluntarias, de ciudadanos que me han apoyado y lo han hecho sin ningún interés. Entre ellos están los amigos de la central de abasto de Oxkutzcab, fruteros, vecinos de Tekax, que me ayudaron cuando vendía cubrebocas ahí”, añadió.

“Cuando me enfermé no tuve ayuda de nadie, tuve que vender mis cosas que había conseguido con mucho trabajo, esperaba apoyo de alguna institución pública.

“Mucha gente cree que recibo apoyo para discapacitados y no recibo ninguna ayuda, aunque algunos funcionarios me han ofrecido ese apoyo, hasta hoy (por ayer) no han llegado.