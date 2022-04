Denuncia contra ex edil de Valladolid sigue su curso

VALLADOLID.— A siete años que fue denunciado el ex alcalde priista Roger Alcocer García por la también ex edil de Morena Apha Tavera Escalante, por un presunto desvío de $26 millones, y que luego se le dio seguimiento en la administración del ex edil, Enrique Ayora Sosa, ahora el caso está en manos de la Auditoría Superior de la Federación, de modo que el caso aún no se cierra.

Como se recordará, en la administración de Alpha Tavera Escalante, el ex alcalde, Roger Alcocer García fue denunciado ante la ahora Fiscalía General de la República, por el desvío de recursos de alrededor de $26 millones, ya que presentó facturas de cuatro obras que no se llevaron al cabo.

Las obras que no se realizaron fue la construcción del museo del tren, una biblioteca, la casa de la jarana, éstos tres en las instalaciones de la ex estación del tren, además de una unidad deportiva ubicada en la colonia San Francisco.

Todos se dieron a conocer como terminados, pero no se llevaron al cabo.

Las denuncias siguieron su curso en la Fiscalía durante varios años, en donde ya no continuaron con el proceso, debido a que el expediente se turnó a la Auditoría Superior de la Federación, donde ahora se le está siguiendo su curso.

Se sabe que las diligencias a las que ya fue citado el ex alcalde se llevan al cabo en Mérida, pero que hasta el momento no se determina una resolución al caso, sin embargo al proceso de le está dando continuidad.

Por cierto en las denuncias fueron incluidos el ex secretario, José Luis Alcocer Rosado, el ex síndico Narces Mendoza Ambriz y el ex tesorero y Arturo Esquivel Palomo, sin embargo los dos primeros ya fueron exonerados, de modo que el proceso continúa en contra de los otros dos.

Debido al hermetismo en que se está manejando el caso, no se tienen datos precisos de las diligencias que se estarían llevando al cabo en la ciudad de Mérida, sin embargo existe preocupación entre los dos implicados, ya que hasta el momento, luego de siete años, no se quitan de encima ese pendiente, a pesar que ninguno de ellos está metido en la política.— Juan Antonio Osorio Osorno