Ex edil de Tizimín dice que tiene sus papeles en regla

TIZIMÍN.— “No hubo tal desvío de recursos como se me acusa; mis cuentas las tengo bien sustentadas”, responde el ex alcalde priista Mario González González ante la reciente denuncia penal que interpuso el ayuntamiento que encabeza el panista Pedro Couoh Suaste, por la omisión de 7.7 millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Todavía el pasado martes el presidente Municipal Pedro Couoh Suaste interpuso una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex alcalde Mario González y ex presidente interino Reyes Aguiñaga Medina por un desvío de recursos públicos.

Couoh Suaste declaró que la administración anterior le dejó de pagar a hacienda y al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) pese a que se le descontaba de la nómina a los trabajadores del Ayuntamiento.

Por eso la administración en turno heredó una deuda de casi 9 millones, 7.7 al SAT y 1.1 millón al Isstey.

En respuesta el ex alcalde Mario González dijo que en primer lugar no sabe si hay tal demanda en su contra ya que a la fecha no ha recibido notificación alguna.

“Yo no sé nada, si hay o no alguna demanda en mi contra, por ahí he escuchado que se habla de un tema de desvío. No hubo tal, mis cuentas las tengo bien sustentadas, de modo que no puedo dar una opinión concreta, lo que sí puedo decir que pasamos un año muy complejo durante mi administración”.

“Ningún recurso se perdió, ni mucho menos lo tomé para asuntos personales, pero hubo situaciones complicadas, vivimos una pandemia como nunca antes, luego nos golpearon los fenómenos meteorológicos”.

Sin embargo Mario González dijo que va a esperar la demanda y sabrá cómo responder.

“Si tengo que tomar acciones legales lo haré, lo que si voy dejar en claro que mi administración fue honesta, con cuentas claras, así que no hay nada que ocultar”.

Recordó que durante el proceso de entrega-recepción el ex alcalde interino Reyes Aguiñaga Medina le informó al primer edil Pedro Couoh de todos los pendientes que estaba dejando por lo que le extraña que a 7 meses de su gobierno los esté sacando.

“Más bien siento que se trata de una cortina de humo, estoy abierto al diálogo si hay dudas que tenga que aclararle lo puedo hacer que me invite y con mucho gusto asisto, convoque a su cabildo y a la prensa si quiere, no tengo nada que ocultar, porque el que nada debe, nada teme”, expresó.— WENDY UCÁN CHAN