En Tzucacab molesta la mano dura de los policías

TZUCACAB.— En el municipio, como parte del reordenamiento vial que ya se aplica, las autoridades aseguran motocicletas de infractores, las cuales son llevadas a la comandancia.

Estas acciones han generado molestias entre los motociclistas, no por la sanción, dicen afectados, sino por la “prepotencia” con la que actúan los policías.

Ayer sábado en la mañana se vio una fuerte actividad policiaca por la retención de seis motocicletas en un lapso de dos horas.

Motociclistas de esta villa manifestaron su molestia y señalaron que hay varios uniformados a quienes “les hace falta capacitación para tratar al ciudadano y para hacer bien su trabajo”.

Entre oficiales sale a flote la prepotencia, “no te llaman la atención, sino que te regañan”, se quejaron.

“Hay elementos que por primera vez son policías y desconocen la labor de un agente, por eso dan un trato injusto y prepotente, solo que mucha gente es noble y no se queja”, fue otro de los comentarios de motociclistas.

Jesús Alejandro, uno de los quejosos, señaló que uno de los agentes, cuando circulaba sobre la calle 32 “me hizo (alzó) la mano y se atraviesa cuando me estaba orillado, ¿y si lo hubiera atropellado qué pasa? Y de manera agresiva me apaga la moto y arrebata la llave”.

“Cuando le pregunté qué pasaba, me dice: ‘Se acabó contigo’ y me quita la moto. No me dio oportunidad de expresarme”, continuó.

“Lo que me molestó es la manera agresiva en la que me trató, si no me voy a escapar, si me pasé una señal, no le hace, yo respondo, no sé cómo se llama ese agente, voy a hacer un reporte de esos policías, son dos los prepotentes”, dijo.

Por su parte, Johnny Quintal Góngora, director de la Policía Municipal, indicó al respecto que la dirección de Seguridad Pública ya aplica la nueva disposición de la ley de Tránsito y Vialidad a los motociclistas que circulen en sentido contrario.

Además, agregó que también se sanciona a quienes no usan el casco protector o se estacionan en franja amarilla.

“Ya se está aplicando las sanciones correspondientes”, apuntó.

El funcionario confirmó que ayer, entre las 8 y 10 de la mañana, ya se habían retenido seis motocicletas, que fueron trasladadas a la cancha de la Policía Municipal.— M.C.B.