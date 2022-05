Solo con protesta responde la CFE

UMÁN.— Cansados de pasar muchas horas sin energía eléctrica y enojados por la falta de respuesta por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), vecinos de la colonia La Candelaria de este municipio decidieron cerrar por aproximadamente una hora una de las calles principales hasta que trabajadores llegaron para reparar la falla.

Enojados porque se fue la electricidad desde el pasado lunes a las 9 de la noche, vecinos de la colonia La Candelaria decidieron cerrar por una hora las calles 21 desde la 14 y hasta la 16 como medida de presión para que empleados de la CFE acudan a reparar el transformador, el cual de forma constante falla dejándolos sin energía eléctrica.

“Desde las nueve de la noche del lunes se fue la electricidad, varios reportamos a la comisión pero ahí solo nos dijeron que tenemos que esperar hasta el miércoles a las 7 de la mañana para que atiendan nuestro reporte, es por eso que cerramos la calle estamos cansados de que el transformador falle siempre, porque es muy pequeño para toda la calle, hace tres semanas igual nos quedamos sin energía eléctrica y hoy otra vez, ¡pues no es justo! En mi caso se me echaron a perder 15 kilos de carne, ahora ¿quién me los paga?”, comento Carmen Paredes.

“Lo que más coraje nos dio es que hablamos y nos dicen que no tienen ni un reporte, cuando todos los vecinos que tenemos un grupo lo hicimos para que nos vengan a decir que no se dijo y que desde ese momento comenzaríamos a contar para que nos atiendan, es por eso que decidimos no esperar y cerrar calles para ver si ahora sí nos atienden, comento la señora Alicia Cisneros.

Para evitar enfrentamientos entre vecinos y personas que pasaban por esas calles, estuvieron presentes elementos de la Policía Municipal, por lo que casi una hora después de que cerraron la calle, llegó una camioneta de la CFE para reparar el transformador y restablecer la electricidad, por lo que desbloquearon las carreteras a las 2 de la tarde.— Carolina Uc Quintal

