Ejidatarios de Kimbilá piden comprobar un pago

KIMBILÁ, Izamal.— Encabezado por Felipe May Uitzil, un grupo de 50 ejidatarios de esta comisaría se reunió la tarde de anteayer miércoles en los bajos del comisariado municipal e informó que el comisario ejidal, Santos Teobaldo Pat May, aún no rinde un informe del destino de 1.077,000 pesos.

En la reunión, los ejidatarios expresaron que recorrerán y verificarán el tramo donde se realiza el desmonte para la línea del Tren Maya, ya que, afirmaron, se está invadiendo más tierra que la cedida para esa obra.

Además, indicaron que aún no queda claro el pago de indemnización, ya que todavía no cobran 103 ejidatarios; algunos están muertos, otros están fuera de Yucatán y algunos hasta ahora no han pasado a cobrar.

“Se le ha preguntado al comisario ejidal si se pagó a todos los ejidatarios y dice que ya cobraron todos, pero nosotros tenemos al menos una lista de 100 que no han cobrado; dice que se entregó dinero a los familiares, pero hasta ahora no hay nada que lo compruebe”, expresó May Uitzil a los reunidos.

El 6 de agosto de 2021, con la asistencia de 351 de 578 ejidatarios se hizo una asamblea que aprobó el convenio de ocupación y expropiación de tierras, y el mismo día se entregó al comisario un cheque de $3.437,156.84 por concepto de indemnización por las afectaciones del Tren Maya, y un cheque de $2.875,000 por bienes distintos.

Anteayer, los inconformes dijeron que buscarán medir unos tres kilómetros de lotes ya nivelados, pues presuntamente se invadió tierra.

Si hallan irregularidades, agregaron, irán al Registro Agrario Nacional, Procuraduría Agraria y oficinas del Tren Maya en Izamal, para aclarar la invasión de lotes y los pagos de indemnización.— Megamedia