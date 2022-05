Pasan apuros en Tzucacab para trabajar la milpa

TZUCACAB.— Productores de esta villa señalaron que hay escasez de semilla de maíz en el municipio.

Recordaron que hasta hace 10 años con cualquier productor se podía conseguir semillas de la variedad que se desee, pero “ahora hay que averiguar e incluso viajar a otros municipios para obtenerlo”.

Manuel Canul comentó que como cada año, para estas fechas, los campesinos como él comienzan a preparar sus cultivos, pero “hoy en día es difícil conseguir las semillas nativas, ya que pocas personas las cultivan”.

La escasez de las simientes deriva de varios factores, entre éstos, que al perder la cosecha pierden también la semilla, comentó.

“En mi caso me fue difícil encontrar las semillas de xmejen nal, que es de ciclo corto, así como la cubana; también hay veteranos productores que conservan las semillas, pero no tienen para comercializar porque no obtuvieron buenas cosechas o las plagas mermaron la producción”, abundó.

El hombre de campo señaló que los productores de maíz están acostumbrados a cultivar diferentes variedades de grano: de ciclo corto, mediano y largo.

Estas variedades, agregó, son de buena calidad para el consumo humano, y también otra de las ventajas de las semillas nativas es que son más resistentes a las plagas de gorgojos.

“Es importante seleccionar las diferentes variedades de semillas, para consumir en corto tiempo son las que más rápido se pican por los gorgojos, y para conservar durante más tiempo serían las otras variedades, que son más resistentes a estos insectos”.

Listos para la siembra

Como publicamos anteayer miércoles, durante la pasada semana los pequeños productores de maíz de este municipio aprovecharon quemar sus milpas, luego que por las últimas lluvias se suspendió esta actividad, dada la humedad que el agua dejó en la tierra.

Uno de los hombres de campo explicó que los recientes días con intenso sol han permitido que se seque muy bien la tierra para realizar las quemas, a fin de que las milpas queden bien acondicionadas para la siembra de maíz y hortalizas, durante la temporada de lluvias que se avecina.

Juan Pech dijo que, en su caso, ya preparó sus diferentes variedades de semillas de maíz, calabaza y frijol para sembrar apenas caiga la lluvia.— Martín Chac Bacab