Protestan artesanos en Valladolid

VALLADOLID. — Varios artesanos que fueron reubicados en el estacionamiento público, ubicado en el patio posterior de una institución bancaria, en el centro de la ciudad, en ocasiones no acuden a abrir su negocio, debido a que sus ventas están por los suelos, por lo que manifestaron su inconformidad porque desde hace poco más de un año que están en el lugar y a pesar que el centro artesanal y el cenote Zací han concluido aún no les entregan sus nuevos locales.

Como ya publicamos, el centro artesanal, ubicado sobre la calle 39 con 44, en el centro de la ciudad y el parador del cenote Zací forman parte de las cinco obras que ejecutó la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) con una inversión cercana a los $150 millones, y que han concluido.

Sin embargo, la dependencia federal aún no le hace entrega al ayuntamiento de las obras, para que éste haga lo mismo con los artesanos, mientras tanto continúan en los pequeños locales de madera que se les construyó en el estacionamiento público, en donde no venden casi nada.

La única fuente de ingresos que obtuvieron fue cuando participaron en la muestra artesanal que se llevó al cabo en la última semana de las pasadas vacaciones de Semana Santa, pero luego sus ventas bajaron y están por los suelos y pasan necesidades económicas.

Los artesanos comentaron que el alcalde Alfredo Fernández Arceo, en su calidad de autoridad del municipio, debe exigir que le entreguen las obras para poder hacerle entrega a todos los artesanos, pero lamentablemente no se preocupa con el argumento que “existen deficiencias ocultas” en cada una de las obras y no lo quiere recibir, pero no se da cuenta de la manera que los está afectando a todos los que dependen de la venta de sus productos artesanales.

Por ello le insisten que lo reciba para que lo pueda entregar a los artesanos, y luego exija que se repare lo que esté mal hecho, pero es urgente que sean atendidas sus necesidades, ya que no aguantan más su mala situación económica.

Tanto el centro artesanal como el parador del cenote Zací permanecen cerrados, luego que las obras concluyeron y consideraron injusto que sigan pasando problemas, incluso ya les deben informar sobre el local que le corresponderá a cada uno de ellos.— Juan Antonio Osorio Osorno