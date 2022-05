Maestro del Año reconoce labor de papás y vecinos en Progreso

PROGRESO.— Sin educación no se hace un pueblo, así que primero es la educación y tener presente que todo lo puede el esfuerzo de un pueblo, expresó ayer viernes Ricardo Alfredo Pech Domínguez al recibir el reconocimiento de Maestro Distinguido de Progreso del Año 2022, que le otorgó el Ayuntamiento por su destacada trayectoria educativa.

Pech Domínguez es el segundo habitante de la comisaría de Chicxulub Puerto que recibe el galardón de Maestro Distinguido.

La primera fue Ninfa Caridad Esquivel Paredes, directora de la escuela primaria Juan Miguel Castro y Maestro Distinguido de Progreso del Año 2021.

Ayer a las 9 a.m. en el Paseo del Arte, Historia, Cultura y Educación, en la Casa de la Cultura de esta ciudad, se develó la placa que lleva el nombre del profesor Ricardo Pech Domínguez y éste recibió el laudo de Maestro Distinguido de 2022.

Antes, la directora de Educación municipal, Dianela del Carmen Núñez Castro, leyó la biografía del Maestro Distinguido de 2022.

“Fundar una escuela parece fácil, pero es completamente difícil”, dijo a su vez Pech Domínguez, quien fundó la primaria Vicente Guerrero, ubicada desde hace 51 años en la colonia homónima del poniente de la ciudad.

“Solo no se puede trabajar, si no tienes un buen equipo. Pero Dios es grande y siempre me ayudó, pues era muy grande la labor de fundar la escuela que se me había asignado, pero siempre (encontré) personas dispuestas a ayudar, como don Antonio Herrera, quien donó el terreno donde se edificó el plantel educativo”, recordó.

El homenajeado también destacó que el arquitecto Abel Luna Estrada, quien laboraba en el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (Capfce), y su colaboración fueron decisivos para la edificación de aulas, así que pidió que se haga extensivo ese reconocimiento a Luna Estrada.

“Este reconocimiento, señor alcalde, no solo es para mí, sino (también es) para todos los padres de familia que con todo el apoyo y entusiasmo, con ese esfuerzo que hicieron papás y mamás que ayudaron a fundar la escuela que lleva el nombre de Vicente Guerrero Saldaña”, afirmó.

“Educación abarca todo; lo comento alcalde, pues en la época en la que estuve al frente de la escuela no tuve el apoyo de las autoridades municipales, solamente del apoyo de los padres de familia y de dos empresarios que nos apoyaron”, agregó, en alusión al Ayuntamiento 1971-1973, encabezado por Pedro Luna según el Inafed.

“Ahora la (colonia) Vicente Guerrero es de las más populosas; me da mucho gusto que todos los padres de familia se hayan superado porque ya no veo casas de láminas de cartón; ahora son de mampostería, con el esfuerzo de los hombres que se hacen a la mar”, destacó.

Al final del evento, el alcalde Julián Zacarías Curi y el profesor Pech Domínguez depositaron un arreglo floral e hicieron una guardia de honor ante el monumento a los maestros fallecidos.

A la ceremonia también asistieron la profesora Cristina Cab Herrera, esposa del homenajeado; Roger Gómez Ortegón, secretario municipal; Patricia Rosado González, síndica; otros regidores, y supervisores escolares.— Gabino Tzec Valle