“Sentí la adrenalina”: Alexa Kuyoc relata cómo llegó a La Voz Kids

TIZIMÍN.— Alexa Monserrat Kuyoc Torres, la niña tizimileña quien logró audicionar en el programa televisión La Voz Kids, cuenta cómo inició su pasión por el canto y su sueño de volver a pisar ese escenario para demostrar su talento.

Alexa es una niña extrovertida, quien a sus 10 años de edad ha participado en varios concursos de canto en su localidad.

Cursa el cuarto grado de primaria, es hija única de un matrimonio conformado por Norma Torres Cedano y José Benedicto Kuyoc Dzib.

Desde su modesta casa, su madre cuenta cómo desde sus primeros añitos comenzó a cantar sin tener en la familia a un profesional en el canto.

Con el paso de los años incursionó en varias disciplinas como ballet y tae kwon do, pero no fueron de su agradó hasta que a los 6 años entró en una academia de canto donde descubrió su pasión.

Alexa dice que en la familia a su tío y a su papá les gusta cantar, pero solo lo hacen en familia, sin embargo su gusto la llevó a prepararse más.

Apenas el año pasado sus padres la inscribieron en la Casa de la Cultura en el taller de canto donde ha aprendido a vocalizar y hacer la segunda voz.

En Tizimín ha participado en varios concursos e incluso la han invitado en festivales culturales donde ha demostrado su talento.

Según relata, su maestro, Omar Fortanell, de la academia, fue quien hace poco los invita a participar en el programa de La voz Kids y sin pensar que resultaría seleccionada se registra siendo una de las 180 que pasaron.

Alexa comenta que pasó por varios filtros, donde incluso tenía que enviar videos cantando a capella hasta que hace apenas tres meses le dan la sorpresa que audicionaría en La Voz Kids.

Recuerda que ese día fue a la academia y cuando llega todos sus compañeros gritan y hasta le tiran serpentina sin saber qué estaba pasando. Fue ahí cuando su padre le da una caja y le piden que lea lo que tiene la carta.

Dice que la noticia le cayó como un balde de agua fría pues no creía lo que estaba pasando.

La pequeña dice que se preparó y cuando le tocó audicionar por un momento sintió nervios, pero luego, al estar en el escenario, fue una mezcla de alegría y emoción.

“Sentí la adrenalina, porque la gente me estaba escuchando y aunque no logré quedarme, me sentí contenta porque logré demostrar mi talento y que la gente me escuche”.